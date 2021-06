Harvest et Quantalys se rapprochent

Harvest annonce clairement ses ambitions. Après Fidroit, c’est au tour de Quantalys de tomber dans l’escarcelle du spécialiste des solutions logicielles et digitales pour les métiers du patrimoine. Avec ce rachat, Harvest fait un pas de plus vers son objectif de créer un groupe solide dédié aux professionnels du secteur à la fois en France et en Europe. En ajoutant l’analyse financière à l’analyse patrimoniale, son savoir-faire historique, Harvest avance dans la concrétisation de son plan stratégique "Conquête 2025"."Notre objectif est d’apporter l’excellence technologique aux acteurs du patrimoine et de la finance sur l’ensemble de leur chaîne de valeur", confirme Virginie Fauvel, CEO d’Harvest et PDG du nouvel ensemble qui opérera dans l’Hexagone mais aussi en Italie, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse. Une fois le rapprochement réalisé, le nouveau groupe comptera près de 400 collaborateurs accompagnant plus de 4 000 sociétés clientes et son chiffre d’affaires devrait s’établir autour de 45,8 millions d’euros. Plus que jamais la consolidation bat son plein dans le secteur de la gestion de patrimoine. Harvest en est l’exemple patent. Au-delà d’opérations de croissance externe significatives ces derniers mois, le groupe a également recruté 45 collaborateurs en France en 2020. Une preuve qu’il ne néglige aucune option pour son développement en mêlant développement organique et externe.

S.V.