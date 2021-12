Harlay Avocats accueille un associé fiscaliste

Enseigne multidisciplinaire en droit des affaires, Harlay Avocats renforce sa pratique fiscale avec l’arrivée d’un nouveau membre au sein de son association, Erwann del Do. L’avocat quitte ainsi le cabinet Jeausserand-Audouard où il exerçait depuis six ans en tant qu’associé.

Inscrit au barreau de Paris depuis 2015, le nouvel associé de Harlay Avocats accompagne des sociétés et des dirigeants tant en matière de fiscalité patrimoniale que de fiscalité des entreprises, en conseil et en contentieux. Il intervient plus particulièrement dans le cadre d’opérations de private equity et de la mise en place de management packages. Erwann del Do a également développé un savoir-faire spécifique en matière de fiscalité énergétique et environnementale. Titulaire d’un master 2 en droit fiscal de l’université Panthéon Sorbonne, il a exercé chez Scotto Partners puis chez Jeausserand-Audouard. L’avocat a également été enseignant en fiscalité à l'ESI Business School.

Léna Fernandes