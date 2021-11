Hack à la contrefaçon : Unifab & CNCPI s’allient pour sensibiliser les jeunes

Un crime à l’insu du consommateur

Mesuré à l’aune de la croissance des interactions digitalisées, le nombre de contrefacteurs qui se sont immiscés sur les plateformes numériques ne cesse de croître. Ainsi, la valeur des contrefaçons vendues en ligne est estimée à 119 milliards d’euros, soit 5,8% des importations au sein de l'Union européenne. En outre, la qualité des contrefaçons est telle que les consommateurs, et les jeunes en particulier, peuvent s’y méprendre. Selon l’Unifab et la CNPI, 43% d’entre eux auraient déjà acheté un faux produit en ligne sans savoir qu’il n’était pas authentique. Ces partenaires historiques considèrent, qu’avant même d’être "autonome", le consommateur devrait bénéficier d’une formation relative aux enjeux, individuels et sociétaux, de la contrefaçon.

La compétition est ouverte

Portés par leur mission commune de protection de la propriété industrielle, l’Unifab et la CNPI ont amorcé ces deux jours de réflexion autour de la contrefaçon. Organisé par Big Bloom, une association française qui réunit un collectif de coachs, designers et consultants, le Hackathon mettra en concurrence quatre équipes de tous profils dans l’élaboration d’un outil pédagogique de sensibilisation à la contrefaçon. Forte du "brainstorming" du jeudi 18, chaque équipe présentera sa solution le lendemain devant un jury, lequel comprendra des professionnels de la propriété intellectuelle, dont Serge Barbet, directeur délégué du Clémi, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, François-Xavier de Beaufort, directeur de l’Action économique de l’INPI, Jean-Christophe Rolland, président de la CNCPI et Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de l’Unifab.

Le projet sélectionné à l’issue du Hackathon fera l’objet d’une remise clé en main du module proposé, auprès des instances susceptibles d’en faire usage.

Alexandra Bui