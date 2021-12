H. Le Houarner (Sealk) : "L’explosion des données et des informations a créé un nouveau paradigme"

Décideurs. Vous avez développé une solution d’intelligence artificielle qui facilite l’origination d’opérations de fusions-acquisitions. Ces deux univers ne sont-ils pas antinomiques ?

Hugo Le Houarner. Tous les métiers de la finance et de la banque d’investissement se sont digitalisés récemment, on a notamment pu le constater dans les salles de marché. Cependant, les métiers du M&A n’ont pas suivi cette évolution et aujourd’hui les transactions se font toujours de la même manière, avec beaucoup d’opérations manuelles et la force du réseau. L’explosion des données et des informations a créé un nouveau paradigme et de nouvelles opportunités, il est devenu impossible d’ignorer l’importance des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle dans la collecte et l’analyse de données de fusions & acquisitions.

Nous avons créé Sealk pour répondre à cette problématique. Il s’agit d’une solution qui utilise la technologie et l’intelligence artificielle pour collecter et traiter de la donnée plus efficacement, plus intelligemment et de manière plus exhaustive.

Comment mettre la technologie au service d’un métier et de transactions qui reposent historiquement avant tout sur l’humain et la force du réseau comme vous l’avez mentionné ?

On retrouve deux problématiques quand il est question d’opérations de fusions & acquisitions : l’origination et l’exécution. Autant cette dernière partie a un aspect très humain et demande une mise en œuvre personnelle et sur mesure, autant les démarches d’originations consistent avant tout à collecter et manipuler des données afin de comprendre des évolutions sectorielles, générer des idées et identifier les contreparties pertinentes au bon moment. En ce qui concerne la collecte et le traitement de la donnée sur des gros volumes, c’est-à-dire les enjeux des phases d’origination, la technologie est plus efficace que l’humain. Il est devenu impossible de faire sans.

La solution que nous avons élaborée permet de remplacer une partie des taches manuelles consistants à collecter des données de différentes sources, les analyser et les comparer afin de répondre à toutes les problématiques d’origination. Cela peut aller de l’identification de sociétés comparables au screening sectoriel en passant par la mise en place de listes d’acquéreurs ou de vendeurs potentiels. Un gain de temps majeur pour les équipes qui peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Actuellement il semble que peu d’acteurs utilisent ce genre d’outil dans le cadre des opérations de M&A. Les choses changent-elles ? Quels sont les avantages d’une telle évolution ?

Il est vrai que l’application de ces technologies aux transactions de fusions & acquisitions s’est mise en place lentement mais aujourd’hui nous remarquons un véritable effet de rattrapage. Tout d’abord, l’écosystème est désormais éduqué sur ces sujets. Par ailleurs, les besoins sont forts, que ce soit en matière de productivité, de capacité à générer des idées ou d’identifier la bonne information au bon moment. C’est également devenu un enjeu de recrutement et d’attractivité pour certains acteurs.

Notre solution Sealk répond à ces problématiques et met à disposition une plateforme simple d’utilisation aux banquiers d’affaires, investisseurs et consultants qui répond à toutes leurs problématiques d’origination et d’intelligence de marché. Nos clients closent aujourd’hui des transactions M&A identifiées grâce à Sealk il y a seulement quelques mois.

Propos recueillis par Béatrice Constans