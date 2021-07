Guillaume Vallat prend la direction de White & Case à Paris

Exerçant pour White & Case à Paris depuis 2004, Guillaume Vallat avait été nommé associé au sein de l’équipe fusion et acquisitions en 2012. Désormais managing partner, il prend la relève de Denise Diallo et aura pour missions de gérer les 190 avocats, dont 50 associés, que compte son cabinet.

Expert du M&A, Guillaume Vallat assiste des sociétés françaises et étrangères, cotées ou non cotées ainsi que des fonds d’investissement dans leurs opérations domestiques ou transfrontalières de fusions-acquisitions. Il intervient dans le cadre de carve-out, de LBO, de cessions, de joint-ventures, de réorganisations d'entreprise et plus globalement pour les problématiques de droit des sociétés et de droit des contrats. Inscrit au barreau parisien depuis 2001, l’avocat est passé chez Mayer Brown et Norton Rose avant de rapidement rejoindre White & Case. Formé à HEC Paris, il est titulaire d’un DESS en droit des sociétés et fiscalité de l’université Panthéon-Sorbonne.

Léna Fernandes