Guillaume Devauchelle (Valeo) : populariser l'innovation automobile

Diplômé de l'École Centrale de Paris (1981), Guillaume Devauchelle a fait toute sa carrière dans l’équipement aéronautique et automobile. Après un passage au sein du groupe Labinal (1988-2000), il devient directeur études et recherche de la société de câblage automobile Syléa, rachetée par Valeo en 2000. S'ouvre alors une nouvelle période pour cet ingénieur dans un environnement en constante restructuration, bousculé par une innovation galopante. Nommé directeur R&D du groupe en 2003, puis vice-président innovation et développement scientifique, il contribue ainsi au développement de Valeo, en gardant un œil avisé sur l'ensemble de la filière, à travers différentes collaborations universitaires, notamment auprès de l’Université Paris-Saclay ou des Mines Paris, sur des sujets clés, comme le transfert de technologies vers les start-up.

Ses défis du début des années 2000 n'ont pas vraiment changé aujourd'hui. Ils s'affirment même dans le développement de la voiture électrique. Un domaine dans lequel Guillaume Devauchelle n'hésite pas, d'ailleurs, à marquer sa différence en critiquant l'approche de grands constructeurs, comme Tesla, Audi ou Mercedes, dont le bilan carbone dans la production de gros véhicules électriques est bien plus important que leurs équivalents thermiques. Défenseur, en revanche, des petits véhicules zéro émission adaptés à la ville, qu'il juge "indispensables" pour améliorer le bilan environnemental de l'automobile mondiale, il veut proposer des solutions simples, sûres, abordables, en capitalisant sur l'expérience industrielle de Valeo.

Toutefois, si l'innovation est entrée au cours des dernières années dans l'ADN du groupe, qui va jusqu'à produire ses propres véhicules de démonstration pour convaincre les constructeurs de l'intérêt de ses solutions, la question de l'environnement, qui aura suivi Guillaume Devauchelle tout au long de sa carrière, est plus que jamais d'actualité. Que ce soit du côté matériel, logiciel ou compétences, les investissements à faire sont importants et ils se construisent aussi à travers des collaborations. "Valeo n’avait pas l’habitude des partenariats il y a encore quelques années. Aujourd’hui, nous en faisons à peu près un par mois", a-t-il récemment expliqué devant le Club de Paris des directeurs de l’innovation.