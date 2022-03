Guerre en Ukraine : nouvelles sanctions européennes à l’encontre de la Russie

Alors que l'invasion de l'Ukraine lancée par le président Vladimir Poutine se poursuit, l’Union européenne reste déterminée à soutenir le pays et à bloquer le financement de la machine de guerre du Kremlin. C’est dans cet objectif que le Conseil de l’Union européenne a décidé, à compter du 15 mars 2022, d'imposer de nouvelles sanctions économiques à l’encontre de la Russie. Elles s’inscrivent dans le prolongement de la réunion informelle des chefs d’États et des gouvernements de l'UE tenue les 10 et 11 mars à Versailles.

Dans cette quatrième vague de mesures, l’élargissement de la liste des personnes physiques et morales russes impliquées dans les activités criminelles du gouvernement aux personnes liées à la base industrielle et de défense de la Russie notamment. Liste qui compte dorénavant 15 individus et 9 entités supplémentaires, soit un total de 877 personnes et 62 entités. À cela, le Conseil a ajouté l’interdiction des transactions avec certaines entreprises publiques, l’interdiction de fournir des services de notation de crédit à toute personne ou entité russe, ainsi que l’interdiction des nouveaux investissements dans le secteur de l'énergie russe. Ces mesures s’accompagnent également de nouvelles restrictions commerciales concernant les produits de luxe, et d’une restriction globale à l'exportation des équipements, des technologies et des services destinés au secteur de l'énergie.

Cette nouvelle salve de mesures vient s’ajouter à la trilogie de sanctions prises par l’UE depuis le début de l’invasion russe, la dernière en date remontant au 28 février. Le 2 mars, la liste des banques russes concernées par l’exclusion du système Swift avait été publiée.

Anaëlle Demolin