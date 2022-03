Guerre en Ukraine : la France saisit un premier yacht russe

Et de trois : hier, la douane française a intercepté un troisième bateau dans le cadre des sanctions adoptées contre la Russie. Les deux premiers étaient un bateau de commerce appartenant à la banque russe PSB et un cargo russe, saisis dans le week-end. Cette fois-ci, et pour la première fois, la France a saisi un yacht. Amore Vero, qui était immobilisé dans un chantier naval de La Ciotat depuis le 3 janvier, appartient à Igor Sechin, à la tête du groupe pétrolier Rosneft. Depuis le 28 février, l’homme fait partie des personnes visées par des sanctions individuelles qui impliquent le gel des avoirs. "Il est l’un des conseillers les plus écoutés et les plus proches de Vladimir Poutine ainsi que son ami personnel, considéré comme l’un des membres les plus puissants de l’élite politique russe. Ses liens avec Vladimir Poutine sont anciens et profonds", lit-on dans le règlement du Conseil de l’Union européenne. Surtout, "il contribue à consolider l’annexion illégale de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, ce qui compromet davantage l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine".

Le yacht devait rester sur le chantier naval de La Ciotat jusqu’au 1er avril, le temps d’effectuer des réparations. Au moment du contrôle douanier, les agents ont constaté que le navire "prenait des dispositions pour appareiller dans l’urgence, sans avoir achevé les travaux prévus". C’est ce qui a motivé son immobilisation, a indiqué Bercy dans un communiqué.

Olivia Fuentes