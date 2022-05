Guerre en Ukraine : l’UE valide un embargo progressif sur le pétrole russe

L’escalade des mesures contre Moscou continue. Les États membres s’étaient déjà entendus sur un embargo sur le charbon russe à partir d’août. Pour le pétrole, le consensus a été plus difficile à trouver. Dès l’annonce de la sixième vague de mesures envisagée par Bruxelles - qu’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait présentée aux eurodéputés le 4 mai -, la Hongrie avait déclaré que se passer du pétrole russe “détruirait complètement la sécurité énergétique” du pays et qu’elle refuserait d’approuver la mesure. En arrivant en Belgique, hier, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait aussi ouvert les hostilités sur Twitter : “Bruxelles, la bataille commence”. Face à lui, ses homologues ont joué la carte de l’apaisement et de la compréhension.

Le compromis trouvé ? L’embargo, dans un premier temps, concernera seulement le pétrole transporté par voie maritime. De quoi permettre à la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque de continuer à recevoir l’or noir acheminé par le pipeline russe Droujba. Aucune date de levée de ces exceptions n’a, pour l’heure, été annoncée. En retour, afin de limiter les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur, les trois pays se sont engagés à ne pas réexporter le pétrole russe acheté. La Pologne et l’Allemagne, de leur côté, ont décidé d’arrêter leurs importations de pétrole russe d’ici à décembre. Au total, 90 % des importations européennes seront stoppées. Ursula von der Leyen et Charles Michel, le président du Conseil européen, ont assuré que “l’UE reprendra rapidement les discussions sur les 10 % restants”.

Les autres mesures devraient entrer en vigueur dans les prochains jours. Parmi elles : exclure de nouvelles banques russes du système Swift, dont Sberbank, le plus important établissement bancaire du pays, et élargir la liste de personnes concernées par des sanctions - le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe, y serait intégré.

Olivia Fuentes