Guerre en Ukraine : Bruxelles valide une cinquième série de mesures à l’encontre de la Russie

L’idée mûrissait depuis plus d’un mois. Le 8 avril, l’Union européenne a validé un nouveau train de mesures restrictives à l’encontre de la Russie – le cinquième depuis la reconnaissance de l’indépendance du Donbass par Moscou, fin février. L’objectif de l’Europe, depuis le début du conflit, est resté inchangé : "Accroître encore la pression économique exercée sur le Kremlin et ébranler sa capacité à financer son invasion de l’Ukraine."

Cette nouvelle série de mesures se veut de plus vaste portée et plus sévère que les précédentes. Au programme : interdiction d’importation du charbon russe sous toutes ses formes, ce qui devrait faire perdre environ 8 milliards d’euros par an à la Russie ; mesures financières ; mesures visant les transports, interdictions d’exportation sur des secteurs où la Russie est vulnérable, d’une valeur de 10 milliards d’euros ; élargissement des interdictions d’importation, notamment aux spiritueux, caviar et ciment ; exclusion de la Russie des marchés publics et financements européens. Cette fois, Bruxelles a pensé aux éventuelles failles qui pourraient présenter les mesures déjà adoptées : elle interdit, désormais, de fournir des services sur crypto-actifs de grande valeur à la Russie.

Avec ces nouvelles mesures, 1091 personnes et 80 entités font l’objet de sanctions. Les pays de l’UE ont déjà gelé au moins 29,5 milliards d’euros d’avoirs russes et biélorusses, selon un décompte encore partiel annoncé par la Commission européenne vendredi. Les trois premières vagues avaient ciblé les banques – plusieurs établissements russes ont été exclus du système Swift –, l’énergie, l’espace aérien, les transports, les technologies et les oligarques ou parlementaires de la Douma. La quatrième, adoptée le 15 mars 2022, était venue élargir la liste des personnes physiques et morales russes visées par les mesures.

Olivia Fuentes