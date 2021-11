Groupama Gan Reim acquiert un ensemble de bureaux à Nantes

Situé sur l’Île de Nantes, l'actif est loué à Bouygues Bâtiment Grand Ouest, filiale du Groupe Bouygues Construction spécialisée dans la conception, la construction et la rénovation immobilière, sur la base d’un bail d’une durée ferme de 6 ans.

L’actif, livrable en février 2024, disposera des certifications NF HQE Bâtiment Durable niveau "Excellent", "BBCA Performance" et du label "Osmoz Ready" Levier bâti. Cet investissement de 17,3 M€ (droits inclus) traduit l’engagement et la volonté de la SCPI Affinités Pierre de poursuivre son positionnement sur des immeubles neufs, loués à des contreparties de qualité sur la base de baux long terme et s’inscrivant dans une démarche environnementale vertueuse.

Alexandre Hamon, Directeur des Investissements de Groupama Gan Reim, déclare : "Cet investissement est particulièrement structurant pour la SCPI Affinités Pierre puisqu’il permet de se positionner sur le marché nantais, d’acquérir un actif affichant des fondamentaux locatifs et techniques de première qualité, et enfin de consolider un peu plus le taux d’occupation et la maturité des baux du portefeuille immobilier de la SCPI. Groupama Gan REIM démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure, des transactions référentes qui permettent aux FIA gérés de s’inscrire dans une logique de création de valeur pérenne."

Romaric Gonthier, Directeur Régional de Linkcity Grand Ouest, ajoute : "Linkcity Grand Ouest a développé un ensemble immobilier comprenant deux immeubles de bureaux, un immeuble de logements, des commerces en pieds d’immeubles et un parking innovant mutualisé et foisonné de 223 places. Cette signature concrétise plusieurs années de travail pour imaginer, concevoir et construire un ensemble immobilier responsable, à taille humaine et garantissant un cadre de vie agréable aux futurs habitants et usagers. Il démontre le savoir-faire et l’ancrage de Linkcity au service du territoire et son engagement en tant qu’acteur de la Ville de demain. Nous sommes très fiers d’accompagner un acteur de l’immobilier tel que Groupama Gan REIM dans sa stratégie d’investissement."

Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’étude notariale Thibierge Notaires (Me Valard), le cabinet Hogan Lovells (Me Lévy) pour les aspects juridiques et la société Setim pour les aspects techniques, le vendeur ayant été conseillé par l’étude notariale Rochelois (Me Paoli) et le cabinet De Pardieu Brocas Maffei (Me Talbourdet) pour les aspects juridiques.

AC