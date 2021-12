Grine Lahreche, le champion reconverti

Comme il est difficile de dresser le portrait d’un homme lorsqu’il y a tant à écrire ! Parce que Grine Lahreche ne ressemble à aucun autre avocat spécialisé en capital-investissement et qu’à l’évidence, il compte parmi les plus brillants dealmakers de sa génération, son parcours détonne. Mais impossible de le réduire à son "track record". D’abord pour la place qu’occupe le sport dans sa vie.

Ancien gardien de hand-ball, il a des années durant partagé son temps entre les bancs de la fac de droit et les parquets de première division. Il lui faudra attendre de croiser la route d’Olivier Deren (ex-managing partner de Paul Hastings, ndlr.), alors professeur à Sciences Po, pour embrasser pleinement l’avocature. Mais là encore, tout reste à écrire. Grine Lahreche l’admet volontiers : il abordait la profession d’avocat avec le romantisme dont font preuve les étudiants de première année, à mi-chemin entre les grandes plaidoiries républicaines et les productions hollywoodiennes. Cette vision, finalement assez éloignée de la réalité du barreau d’affaires, ce père de trois enfants la doit certainement à un parcours teinté d’histoire et de littérature.

Non content d’exercer son sport au plus haut niveau national et de pratiquer le droit, Grine Lahreche se passionne aussi pour l’histoire. Intarissable sur la Seconde Guerre mondiale, il s’inscrit à l’université et en sort diplômé après la rédaction d’un mémoire qu’il consacre à… l’idée de duplicité sous le règne de Louis XI. Une thématique qui ne doit rien au hasard et illustre, par sa complexité, le tempérament et la personnalité de cet avocat qui ne cède rien à la facilité. L’esprit de compétition chevillé au corps, Grine Lahreche aborde chaque dossier avec l’exigence d’un sportif de haut niveau, fidèle à ses valeurs. Et ses clients – fonds et entrepreneurs – s’en félicitent.

La fidélité, justement, occupe une place importante dans la vie de Grine Lahreche. Accompli professionnellement, il a fait le choix de rester au plus près de sa famille et habite, aujourd’hui encore, en Seine-Saint-Denis. Celui qui garde à 42 ans le même socle d’amis d’enfance ne manque finalement que d’une chose : le temps de voyager, en particulier au Japon, pays qui le fascine, encore de loin. Repéré chez Paul Hastings, associé chez LL Berg et confirmé chez Hoche Avocats, Grine Lahreche s’est fait un nom parmi les meilleurs spécialistes du capital-investissement français. Et pour ce champion reconverti, ça n’est qu’un début.



Pierre Netter