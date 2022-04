Gridky : tout le neuf dans le même panier

L’immobilier neuf ne manque pas d’atouts : frais de notaire réduits, normes environnementales respectées, réduction d’impôt, prêt à taux zéro et assurances travaux. Que ce soit pour investir ou habiter, Gridky compare les biens immobiliers neufs pour une acquisition personnalisée et optimisée. Décryptage.

Genèse et concept

"Et si l’on pouvait investir à coup sûr ?" C’est armés de cette utopie que ses trois fondateurs ont créé Gridky, premier comparateur intelligent de biens neufs. Baignés dans les univers de la technologie et d’immobilier, mordus d’algorithmes et de data, Mathieu Morio, président, Tristan Seguin, directeur du développement et Karim Cassam Chenaï, directeur technique, n’ont pourtant pas négligé l’expérience utilisateur en concevant un outil complexe mais simple d’exploitation, compilant critères précis et données objectives, avec une ambition : mettre l’intelligence des données au service de tous. Mission accomplie ? Oui.

Méthode limpide

La méthode d’évaluation se déploie autour de cinq critères que sont la plus-value à la revente, la facilité de la revente à terme, la sécurité locative, la rentabilité locative et l’attractivité du quartier. La plus-value à la revente dépend de l’estimation du gain réalisable du fait de l’appréciation du prix du prix du bien sur quinze ans. La facilité de la revente à terme s’appuie sur les données démographiques constitutives de la possibilité de trouver un acheteur en cas de revente. La sécurité locative repose sur le degré de protection contre le risque de non location ou d’impayés du fait de la qualité de la demande locative. La rentabilité locative tient compte du taux de rentabilité locative du bien, soit les revenus rapportés à l’investissement. Enfin, la notion d’attractivité du quartier considère les transports, les équipements et les services, la culture et les loisirs, et les grands projets de la ville. Une fois renseignés le critère d’investissement prioritaire, la fourchette de prix et la localisation, le comparateur suggère des biens neufs correspondant à la recherche, en évaluant chaque indice.

Boîte à outils

Outre la plateforme de recherche, le site dispose d’un onglet explicatif, véritable glossaire immobilier, afin de déterminer le meilleur profil d’investissement : loi Pinel, loi Malraux, résidences gérées, nue-propriété, déficit foncier… L’onglet de simulation offre, par ailleurs, entre autres et enfin, un outil de calcul de votre capacité d’emprunt ou d’éligibilité à la TVA réduite dépendamment de la localisation du bien, de votre revenu fiscal de référence et du nombre de personnes composant votre foyer. Toujours sur le site, le blog termine de vulgariser les problématiques d’investissement et de défiscalisation. Un accompagnement complet pour un investissement éclairé.

AC