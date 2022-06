Grenier Avocats promeut deux avocates

Grenier Avocats se renforce en risques industriels. Le cabinet, qui assiste industries de secteurs variés – armement, automobile, énergie, agroalimentaire, etc. –, compagnies d’assurance et de réassurance et courtiers depuis plus de quinze ans, nomme Anne-Sophie Lilti et Claire Laporte associées au sein de la pratique risques industriels.

Anne-Sophie Lilti, experte des secteurs de l’énergie et des produits de santé, est également habituée aux modes alternatifs de règlement des différends. Diplômée d’un master 2 droit du commerce international de l’université de Lorraine et d’un LLB en droit privé obtenu à l’université de Leeds, l’avocate exerce au barreau de Paris depuis 2015. Elle a rejoint Grenier Avocats il y a sept ans, après des stages chez Reed Smith et Menaker & Herrmann à New York. De son côté, Claire Laporte est spécialiste des sujets environnementaux et du marché de l’automobile. Après son master 2 droit des affaires obtenu à Paris-Est Créteil et une prestation de serment en 2008, elle a rejoint Lambard & Associés, puis Grenier Avocats il y a près de dix ans. Elle intervient également comme conseil pour la rédaction de contrats.

Olivia Fuentes