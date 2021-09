Gregory C. Case (Aon), un patron au contact de ses hommes

Gregory C. Case a été directeur de la Federal Reserve Bank of Kansas City, chef de la pratique des services financiers chez McKinsey & Co puis directeur chez Piper Jaffray. Depuis 2005 à la tête d’Aon, société de services en matière de conseil et de courtage, il dirige 66 000 employés dans plus de 120 pays. Il a su traverser la crise financière sans dommage et touchait même en 2012 une rémunération de 17,5 millions de dollars. Aon est à présent reconnu comme le numéro deux du courtage d’assurances et de réassurances derrière la société américaine Marsh & McLeman. Si, en 2020, un projet de fusion avec le concurrent Willis Tower est envisagé, ce dernier échoue face à la justice américaine. Afin de maintenir la croissance du groupe, Gregory Case modèle une vision commune de l’entreprise pour ses collaborateurs et, pour cela, il n’hésite pas à rencontrer ses employés partout dans le monde.

