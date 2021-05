Greg Abel, l’élu... de Warren Buffett

Il n’a pas encore renoncé à son pouvoir. Mais il a officiellement un dauphin sous le coude au cas où. Sage prudence puisqu’à 90 ans Warren Buffett n’est pas éternel. Pour que son empire financier lui survive, il a fait le choix de désigner un successeur de son vivant. Deux noms étaient en balance pour prendre la tête du conglomérat Berkshire Hathaway : Ajit Jain, 69 ans, et Greg Abel, 58 ans. C’est finalement le plus jeune qui a décroché le graal et la « petite phrase » que la finance mondiale attendait : "Les dirigeants s'accordent à dire que, si quelque chose devait m'arriver ce soir, Greg serait aux commandes demain matin", a déclaré Warren Buffet le 3 mai. De quoi mettre un terme à des spéculations démarrées quinze ans plus tôt.

"Maintenir la culture"

Si, avec le sacre prochain de Greg Abel, la couronne de patron de Berkshire Hathaway change de tête, les méthodes qui ont fait le succès du groupe et de son emblématique patron connu sous le surnom flatteur d’Oracle d’Omaha, risquent de rester les mêmes. Comme le souligne le vice-président Charlie Munger du haut de ses 97 ans : « Greg maintiendra la culture » et, cerise sur le gâteau, a potentiellement « vingt ans de carrière devant lui ». De quoi développer un groupe qui affiche un bénéfice net de l’ordre de 40 milliards de dollars en 2020 et qui compte quelque 360 000 employés. Quel rôle pour Ajit Jain, vice-président des opérations d'assurance de Berkshire Hathaway ? Le second dauphin se retrouve suppléant du suppléant et devra se contenter d’un modeste éloge du milliardaire, partagé avec le nouvel élu : « ce sont deux types formidables ». Pour le moment, homme de l’ombre, Greg Abel est un relatif inconnu qui devra se faire un nom. Luxe rare, il n’aura pas à tuer le père, celui-ci lui ayant donné sa bénédiction.

Énergie et hockey

Se pencher sur le parcours de Greg Abel est une tâche pour le moment difficile. Point d’anecdotes, de péchés mignons ou de passions connues. Né à Edmonton dans la province d’Alberta au Canada le 1er juin 1962, Greg Abel a commencé sa carrière à San Francisco en qualité de comptable agréé au sein de PricewaterhouseCoopers.

Son histoire avec Berkshire Hathaway débute en 1992, année où il rejoint MidAmerican, entreprise dans laquelle la firme de Berkshire Hathaway vient d’acquérir une participation majoritaire dans la société la même année. En 2008, Greg Abel est promu PDG de MidAmerican, qui prendra par la suite le nom de Berkshire Hathaway Energy. C’est à ce poste qu’il entre dans les radars de l’un des pontes de la finance qui, en 2013, le qualifiera « d’être humain de première classe. Il y a beaucoup de gens intelligents dans ce monde mais certains d’entre eux font des choses très stupides. Greg Abel ne fera jamais de choses stupides. »

En janvier 2018, le Canadien devient vice-président de Berkshire Hathaway pour les opérations non liées à l'assurance et se voit désigné membre du conseil d'administration du conglomérat. Passionné de sport et attaché à ses racines, Greg Abel pousse la ferveur jusque dans ses responsabilités d’administrateur de l’American Football Coaches Foundation et de la Hockey Canada Foundation, promouvant le football américain et le hockey, deux disciplines très populaires en Amérique du Nord. Malgré cette nomination, le « clan Buffett » devrait continuer à peser même après la disparition du patriarche : son fils Howard pourrait être bombardé président non exécutif.