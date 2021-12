Greenpeace s’attaque au Musée du Louvre

Dans sa lutte pour faire réduire drastiquement l’extraction d’énergies fossiles face à la crise climatique, Greenpeace France pointe du doigt la responsabilité des institutions qui acceptent le soutien financier de grandes compagnies pétrolières et gazières. L’association a notamment relevé que le musée du quai Branly et le Musée du Louvre étaient sponsorisés par la Fondation d’entreprise TotalEnergies. Le 16 juillet dernier, elle a donc demandé à ces deux institutions publiques de lui communiquer les documents relevant du partenariat avec la société du producteur d’électricité et de gaz.

Alors que le musée du quai Branly a répondu favorablement à cette demande, et a rapidement fourni l’ensemble des conventions passées depuis le 1er janvier 2015, le Louvre a, lui, gardé le silence. Après avoir saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), Greenpeace France a donc déposé une requête pour excès de pouvoir contre la décision de refus implicite du musée de fournir les informations demandées. L’association revendique ici son droit d’accès aux documents administratifs et dit rester confiante dans l’obtention d’une décision positive de la Cada. Avec l’ouverture de ce contentieux, Greenpeace montre une fois de plus comment elle utilise le droit comme un levier de pression pour assurer la protection de l’environnement.

Léna Fernandes