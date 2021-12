Greenmetrics accélère la décarbonation numérique des entreprises

Après le lancement réussi de sa solution en juin dernier, et comptant déjà parmi ses clients des grands comptes à l’image de Sud Express ou La Grande Récré, Greenmetrics poursuit sa volonté de décarboner les entreprises avec une levée de fonds de 1,8 million d’euros. Parmi les investisseurs qui ont participé à ce tour de table, on compte quelques figures importantes du numérique, à l’image de Kayo Hattori, cofondatrice de Datawords, ou de Ben Nash, fondateur et CEO de PCS Wireless.

Mesurer, piloter, réduire

Greenmetrics développe des solutions pour aider les professionnels à prendre conscience de leur empreinte carbone et en faire des acteurs du changement. Avec son logiciel basé sur une IA éco-conçue, l’entreprise mesure en temps réel toutes les émissions liées aux équipements informatiques, sites, applications, et usages numériques (boîtes mail, messageries instantanées, visioconférences…) de chaque collaborateur pour délivrer ensuite des recommandations personnalisées et un plan d’action sur mesure visant à réduire son bilan carbone. “Il y a aujourd’hui un réel besoin de nouvelles méthodologies et outils de mesure automatisés. C’est pourquoi nous voulons faire de Greenmetrics un outil qui agira de bout en bout sur le bilan carbone des entreprises, grâce à des leviers uniques qui prennent en compte les réglementations en vigueur. Je suis honoré de pouvoir compter sur le soutien de fondateurs d’entreprises à succès pour faire de Greenmetrics un outil de référence dans la responsabilisation des entreprises” se réjouit Nicholas Mouret, cofondateur et CEO de l’entreprise qui participe actuellement avec le groupe Afnor à la rédaction d’un document méthodologique de référence pour un numérique responsable.

Unifier et diversifier

Cette levée de fonds sera majoritairement dédiée à la partie R&D de la solution, pour qu’elle devienne, à moyen terme, l’outil dynamique de mesure et de pilotage de l’ensemble des émissions carbone en entreprise. Une solution destinée aux sites internet et campagnes digitales sera proposée d’ici la fin de l’année. Celle-ci permettra de mesurer l’empreinte carbone de ces activités, mais aussi de tendre vers des formats plus vertueux et, à terme, neutres en carbone. Courant 2022, Greenmetrics s'attaquera également à deux marchés clés dans son combat contre les émissions carbone : la mobilité et l’énergie des bâtiments. La start-up souhaite enfin accélérer son développement à l’international pour démultiplier son impact.

Antoine Morlighem