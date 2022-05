Grant Thornton Société d’Avocats accueille une nouvelle associée

Avec l’arrivée de Sahra Hagani en qualité d’associée, le cabinet partenaire du groupe Grant Thornton se dote d’une nouvelle responsable pour son département droit économique. Spécialiste des enjeux relatifs à la numérisation des activités de distribution BtoB et BtoC, l’avocate apporte à la structure son savoir-faire dans la mise en place et la mise en conformité des sites internet et market place. Elle intervient auprès des groupes de toute taille dans la rédaction et la négociation de contrats, dans la mise en place et la protection des réseaux de distribution, ainsi que dans l’audit, l’optimisation de la politique commerciale et tarifaire des entreprises. Anne Frede, managing partner de Grant Thornton Société d’Avocats, commente : "L’arrivée de Sahra va nous permettre de répondre aux défis qu’imposent la transformation digitale et les nouveaux modèles de distribution et de consommation des plateformes en matière de sécurisation de process, de contrats, de données et de réseaux en conformité avec un cadre juridique en évolution permanente."

Sahra Hagani a commencé sa carrière chez Fidal en tant qu’associée en droit de la distribution et de la consommation avant de rejoindre Grant Thornton Société d’Avocats. Elle est titulaire d’un DEA en droit des affaires de l’université de Toulouse 1 et diplômée de la Haute École des avocats-conseils des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles.

Anaëlle Demolin