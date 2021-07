Grant Alexander lance son département "Transformation organisationnelle et Ressources Humaines"

Dans ce contexte inédit et complexe de crise sanitaire, les entreprises ont, plus que jamais, besoin de se réinventer, et de rebondir. Le nouveau département – dont la direction a été confiée à Bruno Chaintron – a pour vocation de proposer une démarche collaborative, associée à de nouveaux outils digitaux, afin de transformer l’organisation, et développer les talents.

Les missions de cette nouvelle activité se concentrent, majoritairement, autour du développement de la performance et de l’agilité, la mise en place d’organisations plus lisibles et engagées, et le déploiement de nouvelles pratiques qui contribuent au bien-être des salariés. L’objectif est de placer clients et collaborateurs au cœur de l’organisation.

Les outils digitaux de cette nouvelle organisation sont puissants, ergonomiques, et développés par Role Crafting – société de Bruno Chaintron, fondée en 2011, et dorénavant acquise par Grant Alexander. Ils permettent l’optimisation et la réinvention des rôles : missions, activités et compétences sont scannées. Ainsi, Grant Alexander espère une analyse profonde et complète.

Cette transformation organisationnelle a pour ambition d’instaurer une dynamique d’amélioration constante et durable. Henri Vidalinc, président de Grant Alexander, explique que "cette nouvelle solution apporte des bénéfices rapides et concrets". En ce sens, le groupe aide les entreprises à construire "un futur enthousiasmant" tout en "sortant des sentiers battus".

Clémence Galland