Graneet : le chaînon manquant du BTP

Première solution de gestion commerciale 100 % pensée pour les PME du BTP, Graneet permet aux entreprises de mieux appréhender le suivi financier de leur activité, et promet implicitement de leur rendre leur sérénité. Décryptage.

Étude de marché

Lorsque Jean-Gabriel Niel quitte Kantox, scale-up de la fintech où il a fait ses armes pendant cinq ans, il a en tête de lancer une start-up dans le secteur de la construction : une étude McKinsey évoque le retard du BTP dans la course à la numérisation, et place le secteur juste devant l’agriculture et la chasse. Un phénomène de rattrapage rapide est pourtant en cours et prend de l’importance aux États-Unis, ce qui persuade le primo-entrepreneur de lancer sa start-up car "ce qui surgit aux États-Unis arrive généralement en Europe trois ans plus tard". Armé de cette conviction et d’un intérêt familial pour le BTP, son oncle et sa mère étant à la tête d’une grosse ETI du secteur, Jean-Gabriel se lance dans l’entrepreneuriat et appelle à la rescousse un premier associé, expert en gestion de produits, et un second au profil plus technique. C’est le début d’une aventure qui réunit aujourd’hui une quinzaine de personnes, qui aspire à en intégrer dix de plus dans l’année et dont la récente levée de 2,4 millions d’euros accompagne l’ambition.

D’Excel à l’excellence

Homme de convictions, de chiffres et de faits, Jean-Gabriel s’appuie sur des statistiques éloquentes : 42 % des PME estiment que la numérisation représente un levier crucial pour leur croissance, 70 % des PME organisent leur suivi administratif et financier à travers Excel, 30 % des chefs d’entreprise consacrent trois jours par mois à la gestion de factures non honorées et le secteur du BTP enregistre 10 000 défaillances par an, souvent consécutives de retards ou d’irrégularités d’encaissements plutôt que d’un défaut de rentabilité intrinsèque. Il manque au bâtiment une application de suivi administratif et financier, agrégeant la gestion commerciale, le suivi financier de chantier, et respectant les process métier propres au secteur. À ce titre, il témoigne : "Beaucoup de dirigeants de boîte naviguent à vue, se tournent vers leur comptable une fois par mois pour savoir où ils en sont, sans pilotage réel de l’activité." Accessible depuis n’importe quel ordinateur, n'importe quelle tablette, Graneet promet et promeut respect des process métier, précision des devis, contrôle des marges, automatisation de la création des situations de travaux et suivi des encaissements partout et tout le temps. La mission de l’entreprise consiste à démocratiser la mise en place de meilleures pratiques de gestion dans une industrie qui est tournée vers l’opérationnel. La solution consiste en l’accession à tous les indicateurs clés d’un chantier en temps réel et se déploie sur quatre dimensions : l’ergonomie, la transparence, la fiabilité et la réactivité. Excel est gratuit, Graneet est infaillible.

Alban Castres