Gowling WLG développe ses activités IP en Chine

Gowling renforce ses compétences en droit de la propriété intellectuelle en Chine en se dotant d’une équipe locale, en provenance de Clyde & Co, entièrement consacrée à la matière. Elliot Papageorgiou, avocat spécialisé en propriété intellectuelle depuis plus de vingt ans, rejoint ainsi la firme en tant qu’associé responsable de la stratégie IP de Gowling en Chine, accompagné de son équipe d’avocats au sein du nouveau bureau à Shanghai. Avocat en Angleterre et au Pays de Galles, à New York, à Victoria (Australie) et à Hong Kong, l’associé est en mesure de conseiller la clientèle chinoise et étrangère du cabinet sur les exigences réglementaires complexes propres à l’IP.

La nouvelle antenne chinoise de Gowling fait office d’extension de la pratique propriété intellectuelle du cabinet à Pékin. Ce bureau viendra compléter cette offre mais également celles des bureaux de Guangzhou et d’Aquila Law à Chongqing. Pour ce dernier, Gowling bénéficie d’un partenariat exclusif avec les professionnels d'Aquila Law, qui interviennent en matière de brevets et de marques et plus largement de gestion de portefeuilles sur de nombreuses problématiques de droit de la propriété intellectuelle notamment dans les secteurs de la biotechnologie, de l'aviation, de la technologie ou encore de l'ingénierie. Grâce à son empreinte en Chine, Gowling accompagne des clients locaux dans leurs investissements étrangers ainsi que des clients internationaux dans leurs relations et opérations commerciales en Chine.

Marine Calvo