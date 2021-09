Gouvernance chez Bird & Bird : Emmanuelle Porte remplace Benjamine Fiedler

C’est une gouvernance bicéphale qui est renouvelée pour moitié chez Bird & Bird en France. Arrivée fin 2016 au sein du partnership du cabinet international, Emmanuelle Porte en devient à présent la co-managing partner. Elle co-dirigera les antennes de Paris et de Lyon de la firme aux côtés d’Alexandre Vuchot, soit au total 125 avocats dont 28 associés, remplaçant ainsi son associée Benjamine Fiedler.

Emmanuelle Porte dirige le pôle sciences de la vie du cabinet après une carrière menée chez Archibald Andersen, Taylor Wessing et Redlink. Son activité est consacrée aux opérations de croissance, aux partenariats ou aux rapprochements des acteurs au secteur de la santé comme les levées de fonds récentes de SparingVision, CorWare et Prophesee ou les acquisitions en France et aux États-Unis du fonds Archimed. La nouvelle dirigeante a un message à faire passer : "Nous avons l’ambition de nous renforcer dans plusieurs domaines pour accompagner nos clients dans leur croissance corporate et sur les enjeux liés aux ruptures technologiques. Nous comptons ainsi poursuivre nos recrutements dans les prochains mois pour renforcer notre force de frappe et notre place de leader dans certains secteurs de pointe."

Et cette stratégie débute tout de suite puisque le cabinet vient de recruter un nouvel avocat counsel : Frédéric Portal. Intégré au sein de l’équipe IP, cet avocat et mandataire européen agréé vient du monde des conseils en propriété industrielle : les cabinets Beau de Loménie et Lavoix, où il exerçait en qualité d’associé. Le département co-dirigé par Yves Bizollon et Anne-Charlotte Le Bihan se trouve ainsi renforcé en matière de droit des brevets.

Pascale D'Amore