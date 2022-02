Google bat des records de profits grâce à la publicité en ligne

L’an passé figure comme un véritable succès pour Google qui a pu profiter des nouvelles habitudes de navigation des internautes, confinés ou en télétravail, pour cause de crise du coronavirus. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 257 milliards de dollars, soit une progression historique de 41% par rapport à l’année précédente. Avec un bénéfice net quasiment multiplié par deux en un an, atteignant 76 milliards de dollars, ce montant représente près de la moitié des profits réalisés par les entreprises du CAC 40 en 2021. Cette réussite tient principalement à la publicité en ligne dont Google domine le marché avec Amazon et Meta (ex-Facebook).

Malgré un climat incertain et les prévisions défavorables des analystes, les entreprises ont poursuivi leurs investissements publicitaires en 2021. La croissance spectaculaire de l’entreprise se concentre d’ailleurs sur les trois derniers mois de l’année avec 20,64 milliards de bénéfices nets. Ces annonces réjouissantes pour Google arrivent toutefois sur fond de diverses condamnations en Europe comme aux États-Unis. La position dominante du groupe continue d’être sous le feu des critiques et fait actuellement l’objet de l’élaboration de lois par les élus du Congrès afin d’affaiblir l’emprise de ces mastodontes informatiques. La croissance de Google devrait de son côté se poursuivre en 2022 et lui permettre de maintenir sa position de leader.

Léa Pierre-Joseph