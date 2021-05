Goodwin crée un pôle sciences de la vie et technologies

Souhaitant conquérir les acteurs français et européens des sciences de la vie et de la tech, Goodwin crée un nouveau département venture dédié à ce secteur et le dote d’une nouvelle associée. Ce développement s’inscrit dans la stratégie de convergence des domaines des sciences, des technologies et du private equity que la firme met déjà en œuvre aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Spécialiste du domaine de la life science et du deeptech, Anne Charlotte Rivière intervient principalement en capital-risque, capital-investissement et fusions-acquisitions. Conseil des start-up, des entreprises bien établies et des fonds d’investissement, elle est particulièrement compétente dans la gestion de dossiers complexes alliant levées de fonds et accords stratégiques. Formée en droit des affaires internationales à Paris Dauphine et à l’université d’Exeter en Angleterre, l’avocate a exercé au sein des cabinets Veil Jourde, Fried Frank puis Dechert où elle est restée douze ans avant de rejoindre Goodwin. Dans son nouveau cabinet, elle pourra s’appuyer sur les associés Thomas Dupont-Sentilles et Benjamin Garçon qui développent déjà tous deux l’offre venture capital du bureau parisien.

Cabinet d’affaires américain, Goodwin réunit plus de 1 400 professionnels du droit au sein de ses 13 bureaux répartis à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie. En France depuis 2016, il compte désormais 60 avocats, dont 17 associés dans son équipe parisienne.

Léna Fernandes