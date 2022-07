Gleiss Lutz se lance dans le métavers

L’un des géants du droit allemand, Gleiss Lutz, vient d’ouvrir un bureau dans le Metavers. Le cabinet aux 350 avocats se qualifie de premier dans son pays. "Une manière de changer la façon de faire du business dans un espace encore non régulé. Nous ne nous contentons pas de conseiller nos clients sur des questions juridiques relatives à ce nouvel espace de vie mais leur proposons un bureau à l’intérieur même du métavers", peut-on lire dans le communiqué de presse. L’associé résident dans ce nouveau lieu de travail est Eric Wagner, qui exerce au sein de la firme depuis plus de seize ans et qui y dirige, en plus de sa spécialité en contentieux commercial et de la responsabilité des produits, le département consacré à la legaltech. Il mettra l’accent sur un service tourné vers la technologie et les questions ESG.

Une expérience totale en immersion

"Le métavers est le futur. Y ouvrir un bureau est notre manière de prendre une part dans la construction de ce futur, un monde virtuel", comment Alexander Schwarz, comanaging partner. Gleiss Lutz, créé en 1949, ajoute ainsi à ses six bureaux allemands en plus de Bruxelles et Londres, une plateforme virtuelle à laquelle le visiteur peut se connecter de deux façons : soit en accès simplifié mais limité, sans identification, par la création d’un avatar personnalisé, soit par adhésion pour une expérience totale en immersion.

En France, c’est non pas un cabinet d’affaires mais une structure consacrée au droit de la famille qui a ouvert le premier bureau français d’avocats hexagonal : PacisLexis Family Law. Certaines firmes françaises comme Gide ou ORWL s’y intéressent mais prennent le temps de s’organiser pour fournir une prestation à la hauteur de leurs services dans la vie réelle.

Pascale D’Amore