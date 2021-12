Giovanni d’Aniello : l’architecte des SI d’Axa France

Souvent cité en exemple pour son agilité digitale et sa vision, Giovanni d’Aniello a été nommé directeur des systèmes d’information du groupe d’assurance Axa en février 2021. Une maison qu’il connaît bien, où il est entré en 2010, et au sein de laquelle il exerce diverses fonctions avant d’être promu, six ans plus tard, directeur des systèmes d’information d’Axa Belgium. En 2018, il devient directeur technologie (CTO) avant d’accéder au poste de DSI en 2021. Il prend ainsi la suite de Marc Blottière, parti à la retraite. Nouveau membre du comité « Partners » du groupe, il est placé sous l’autorité d’Astrid Stange, directrice des opérations, directrice générale d’Axa Group Operations et membre du comité de direction d’Axa. Formé dans deux universités belges, l’Université de Mons (1991-1995) en économie avec une spécialité en traduction, et l’Université Libre de Bruxelles en IT et GRH (1997-1998), Giovanni d’Aniello est également titulaire d’un MBA obtenu à la Vlerick Business School de Gand.

En 2010, il succombe aux chants du groupe Axa France et accepte le poste de CTO et responsable infrastructures.

Après un premier parcours d’abord à la banque Fortis puis chez IBM, il entre chez Belgacom en 1997 en tant que chef de projet avant de rejoindre Hewlett-Packard en 1998 à un poste similaire. En 1999, il est recruté par le groupe Orange comme responsable supervision et opération réseau et IT. Là, il décide de poser ses valises, car il restera huit ans chez France Télécom et terminera en 2007 en tant que Group Multimedia Director Operations. Il décide ensuite de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale et crée sa structure de consulting de 2007 à 2010. Mais en 2010, il succombe aux chants du groupe Axa France et accepte le poste de CTO et responsable infrastructures avant d’évoluer et d’avoir le brillant parcours qu’on lui connaît.