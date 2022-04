Ginestié Magellan Paley-Vincent promeut une avocate en droit de la santé

C’est avec la volonté de transmettre son savoir-faire que Catherine Paley-Vincent, cofondatrice de Ginestié Magellan Paley-Vincent, nomme Nathalie Boudet-Gizardin associée au sein du département droit de la santé et e-santé du cabinet. Dotée une culture médicale large, et plus particulièrement en imagerie médicale et en médecine nucléaire, l’avocate possède une vision transversale du domaine de la santé. Elle conseille à ce titre des professionnels de santé comme des médecins, des pharmaciens, des biologistes, des vétérinaires, des chirurgiens-dentistes ou des sage-femmes. Elle intervient pour structurer juridiquement leur activité, négocier leurs contrats et partenariats avec des établissements de santé ainsi que dans le cadre de contentieux en responsabilité médicale. Elle accompagne également les acteurs de santé sur tous les aspects réglementaires et déontologiques de leur activité afin de prévenir les risques juridiques qui y sont liés.

Membre du collectif pluriprofessionnel Femmes de santé, Nathalie Boudet-Gizardin a commencé sa carrière chez Ginestié Magellan Paley-Vincent en 2011 avant d’être cooptée counsel en 2019. Elle est diplômée d’un master droit privé général de l’université de Nanterre.

Anaëlle Demolin