Gide s’offre les services de Frédéric Mion

Avec l’arrivée de Frédéric Mion, le bureau de Gide à Paris, qui compte près de 270 avocats et plus de 80 associés, renforce ses effectifs en droit public, énergie, environnement et fusions-acquisitions, droit des sociétés. Pour Frédéric Nouel, senior partner, le savoir-faire et l’expérience du nouvel associé "seront des atouts précieux pour poursuivre le développement du cabinet (…) et apporter [aux] clients des solutions toujours plus complètes et innovantes".

Inscrit au barreau de Paris, Frédéric Mion n’a pas commencé sa carrière en tant qu’avocat. Il a tout d’abord rejoint le ministère de l’Éducation nationale comme conseiller au cabinet du ministre puis celui de la Fonction publique, comme adjoint au directeur général de l’administration et de la fonction publique. Il deviendra avocat en 2003 chez Allen & Overy. Quatre ans après, il rejoint le groupe Canal+ en tant que secrétaire général et en 2013, il devient directeur de Sciences Po avant d'intégrer le Conseil d’État en 2021. Frédéric Mion est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris.

Anaëlle Demolin