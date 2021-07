Gide nomme sept nouveaux associés

Nathalie Benoit et Farah El-Bsat deviennent associées du département banque et finance/financement de projets. Avocate au barreau de Paris depuis 2008, Nathalie Benoit est spécialisée en financements d’acquisition, en financements corporate et en restructuration de dettes. Dans le cadre de ces opérations, elle intervient indifféremment pour le compte d’établissements de crédit, de fonds de dette, de sponsors ou de groupes industriels. Avocate au barreau de Paris depuis 2009, Farah El-Bsat est spécialisée en financements structurés. Elle conseille aussi bien des prêteurs que des emprunteurs dans le cadre d'opérations de financement immobilier et de financement de projet, en France et à l'international.

Au sein de la pratique droit économique et européen, Laura Castex accède à l’association. Avocate au barreau de Paris depuis 2006, elle est spécialisée en droit français et européen de la concurrence, ainsi qu’en droit de la distribution (réseaux et franchise, contrats commerciaux, etc.) et de la consommation. Laura Castex intervient tant en conseil qu’en contentieux. En matière de droit des concentrations, elle accompagne des opérateurs nationaux et internationaux majeurs dans leurs opérations d'investissement et de désinvestissement (y compris hors Union européenne). Dans le cadre de dossiers de pratiques anticoncurrentielles, elle intervient dans le suivi des procédures d'enquête et l’élaboration de programmes de conformité sur mesure. Elle soutient par ailleurs ses clients dans le cadre des recours indemnitaires liés à des pratiques anticoncurrentielles et les accompagne régulièrement dans le cadre de leurs relations commerciales (contractualisation et contentieux).

Louis Oudot de Dainville est nommé associé du département fusions-acquisitions/venture capital. Inscrit au barreau de Paris depuis 2008, il se consacre au droit des sociétés et des fusions-acquisitions et intervient plus particulièrement dans des dossiers de capital-risque et de capital-investissement, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Il accompagne aussi bien des investisseurs que des sociétés de croissance, lors des levées de fonds, de leurs restructurations, de leurs opérations de croissance externe et de leur sortie. Doté d’une expérience de plusieurs années aux bureaux de Gide à Pékin et à Shanghai, il a acquis une très grande expérience en investissements directs étrangers en France et en Chine.

Le pôle opérations et financements immobiliers compte un nouvel associé en la personne d’Antoine Mary. Avocat au barreau de Paris depuis 2005, il intervient, tant en conseil qu’en contentieux en droit immobilier. Il conseille à ce titre aussi bien les investisseurs institutionnels que les grands utilisateurs dans l’ensemble de leurs opérations immobilières avec une dominante prononcée pour le transactionnel (asset deal, share deal, externalisations), les baux commerciaux et le développement.

Julien Guinot-Deléry est nommé associé au sein du département propriété intellectuelle, télécommunications, médias et technologies. Avocat au barreau de Paris depuis 2008, il axe sa pratique sur le droit de la propriété intellectuelle. Il intervient plus particulièrement en droit des médias et de la communication (presse, publicité, sponsoring), en droit d'auteur, ainsi qu'en droit des technologies et du numérique. Il assiste et représente des groupes français et étrangers, aussi bien en conseil et en transactionnel qu'en contentieux. Il intervient régulièrement dans le cadre de contentieux complexes impliquant des questions de propriété intellectuelle, de technologies ou de concurrence déloyale, ainsi que dans le cadre de litiges sectoriels dans le domaine des médias.

Enfin, Benjamin Delaunay devient associé du pôle regulatory/fonds d'investissement. Avocat au barreau de Paris depuis 2009, il intervient dans le domaine de la gestion d’actifs et des services financiers. Il conseille sociétés de gestion et investisseurs (français et internationaux) dans le cadre de la structuration de fonds d’investissement, notamment dans le secteur immobilier. Il assiste les établissements régulés sur toutes questions liées à la réglementation bancaire et financière ainsi que dans la mise en œuvre de leurs opérations (agrément, acquisition, distribution…) présentant des enjeux réglementaires. Il représente ces mêmes établissements dans le cadre de procédures disciplinaires (contrôle, enquête et sanction) initiées par l’AMF et l’ACPR.

Avec ces nouvelles nominations, Gide compte désormais 117 associés répartis dans ses 11 bureaux dans le monde.

Marine Calvo