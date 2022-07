Gide nomme neuf associés en France et à l’étranger

Après avoir accueilli Frédéric Mion il y a quelques semaines, le géant français Gide nomme neuf nouveaux associés en Europe, dont cinq en France : Alexandre Bochu, Paul Guillemin, Benjamin Krief, Guilhem Richard et Cléopha Thomann à Paris, ainsi que Romain Rard à Bruxelles, Samir Bensaker et Saadia Bhatty à Londres et Krzysztof Cieplinski à Varsovie. Gide s’appuie désormais sur 119 associés, dont 85 français, répartis dans ses 11 bureaux dans le monde.

Promotions à Paris

En droit fiscal, Alexandre Bochu est avocat au barreau de Paris depuis 2011. C’est un spécialiste de la fiscalité des groupes de sociétés, de la structuration d’investissement, des transactions financières et des marchés de capitaux. Grâce à ce savoir-faire, il travaille sur des dossiers de fusions-acquisitions et de restructuration d'entreprise, de structuration de fonds d’investissement et de fiscalité immobilière. Alexandre Bochu a rejoint Gide en 2011 après un DJCE de l’université de Montpellier.

Du côté de l’équipe M&A, Paul Guillemin est lui aussi coopté. Avocat depuis 2011, il couvre les opérations de fusions-acquisitions auprès de sociétés cotées et non cotées, tant françaises qu’internationales, dans des secteurs allant des télécoms, de l'énergie, des institutions financières aux retail et à la tech. C’est aussi un expert du private equity, des joint-ventures, des restructurations d'entreprises et autres opérations stratégiques. Avant d’intégrer Gide en 2019, Paul Guillemin a travaillé pour Willkie Farr & Gallagher et Bredin Prat. Il est diplômé de l’Institut de droit des affaires de l'université Panthéon-Assas et d’un master en management de l'ESCP Business School.

Benjamin Krief, associé au sein du département droit social, exerce aussi bien en matière de relations individuelles de travail que de relations collectives. Il assiste des groupes transnationaux dans la gestion de leurs litiges stratégiques : contentieux collectifs, prud'homaux et sujets sensibles comme le harcèlement, la discrimination ou encore le statut de lanceur d'alerte. Inscrit au barreau de Paris depuis 2012, Benjamin Krief a commencé sa carrière chez Flichy Grangé Avocats puis rejoint Gide en 2014. En parallèle de ses activités d’avocat, il enseigne à l’université Panthéon-Sorbonne. Il est docteur en droit de l’université Panthéon-Assas.

Avocat au barreau de Paris depuis 2009, Guilhem Richard fait partie du département banque, finance et financement de projets. C’est un spécialiste des marchés des capitaux et de la corporate finance. Il conseille tant les émetteurs que les banques lors d'opérations de marché, d’émissions de titres donnant accès au capital, étant très orienté vers les domaines de la biotech, de la tech et de la cleantech. Guilhem Richard a exercé chez Hogan Lovells, Debevoise & Plimpton et Mayer Brown avant d’entrer chez Gide en 2019. Pendant sept ans, il a enseigné à l’université Panthéon-Sorbonne. Il y a fait ses études en droit des affaires après un master en droit et économie de l’université catholique de Louvain. Il est aussi diplômé de l’ESCP Business School.

Enfin, au sein de l’équipe opérations et financements immobiliers, c’est Cléopha Thomann qui est cooptée. Avocate depuis 2012, elle intervient en droit immobilier et des sociétés lors de transactions immobilières et de financements immobiliers. Elle conseille les fonds d'investissement et les groupes français ou étrangers dans la gestion de leurs portefeuilles immobiliers. En 2015, Cléopha Thomann a effectué un détachement de six mois dans l'équipe investissement immobilier de KKR à Londres. Elle est titulaire d’un master en management spécialisé en droit des affaires et fiscalité d’entreprise de l'Edhec Business School et d'un master en droit des affaires de l’université catholique de Lille.

Présence en Europe

À Bruxelles, Romain Rard exerce au sein du département droit économique et européen. Spécialisé du droit de la concurrence et du regulatory européen, il a développé un savoir-faire en matière prudentielle, ainsi qu’en fiscalité, lutte contre le blanchiment de capitaux, critères ESG et finance durable. Il représente des associations professionnelles, européennes ou nationales, et des entreprises. Il intervient auprès des institutions et des agences européennes dans le cadre de procédures législatives communautaires ou au cours de l'adoption de nouvelles réglementations. Avocat au barreau de Paris depuis 2012, Romain Rard est diplômé de l'université Lyon 3 et de l'université McGill au Canada.

Le bureau londonien de Gide promeut Samir Bensaker dans le département banque, finance et financement de projets ainsi que Saadia Bhatty en arbitrage et contentieux. Samir Bensaker est avocat au barreau de Paris depuis 2011 et solicitor auprès des cours d'Angleterre et du Pays de Galles depuis 2019. Il couvre une large gamme d'opérations de financement nationales et internationales et accompagne à ce titre des arrangeurs, des institutions financières internationales et des gérants de fonds de dette privée. Samir Bensaker était chez Allen & Overy avant d’arriver chez Gide et d’être détaché à New York en 2015. Il a obtenu un master de droit des affaires de l’université Panthéon-Assas.

Quant à Saadia Bhatty, elle est inscrite aux barreaux de New York depuis 2010 et de Paris depuis 2018. Avec plus de treize ans d’expérience, elle conseille les entités privées et étatiques lors de contentieux transfrontaliers . Elle intervient également dans le cadre d’arbitrages ad hoc soumis aux droits de juridictions tant civiles que de common law dans les secteurs de l’énergie, du pétrole, du gaz et de la construction en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Saadia Bhatty a commencé sa carrière chez Gide. Elle quitte la structure pour exercer chez Chadbourne & Parke à Londres et Clyde & Co avant d’y revenir en 2017. Elle est diplômée en droit de Harvard, de l’université Panthéon-Sorbonne et de l’École normale supérieure.

Enfin, Krzysztof Ciepliński exerce à Varsovie, où il anime les pratiques arbitrage et contentieux, propriété intellectuelle et projets d'infrastructures. Il est membre du barreau local depuis 2011 et représente une clientèle polonaise et étrangère devant les tribunaux civils, de commerce et administratifs, ainsi que dans le cadre d'arbitrages domestiques et internationaux. Son domaine d’intervention ? Le conseil en matière de propriété industrielle, savoir-faire, secrets des affaires et transfert de technologie pour la mise en œuvre des projets d'infrastructures stratégiques dans les industries lourdes, ainsi qu'en matière de projets de recherche et développement. Krzysztof Ciepliński a suivi une formation en droit de l'université de Varsovie et un master en droit des affaires de l'université de Poitiers. Il rejoint Gide en 2007.

Anaëlle Demolin