Gibson Dunn coopte une associée à Paris

Après un début de carrière au sein du cabinet Alain Bensoussan Avocats, Vera Lukic rejoint le bureau parisien de Gibson Dunn en 2012 avant d’y être nommée counsel en 2017. L’avocate possède une expérience reconnue dans le domaine des nouvelles technologies, notamment en matière de données personnelles (mise en conformité et représentation devant les autorités), cybersécurité et opérations technologiques complexes, en particulier les projets d’externalisation, pour des clients dans de multiples secteurs et devant différentes juridictions. Vera Lukic intervient également dans les projets de transformation numérique et sur les problématiques liées aux nouvelles technologies dans le cadre de transactions M&A.

À Londres, Claibourne S. Harrison, Patrick Hennessy et Amar K. Madhani sont nommés associés au sein du département fusions-acquisitions. Aaron K. Briggs, spécialisé en droit boursier et gouvernance, devient associé à San Francisco tandis que le fiscaliste Michael Q. Cannon est nommé associé à Dallas.

Au sein du bureau d’Orange County, Megan Cooney, de la pratique droit social et du travail, accède à l’association ainsi que Colin B. Davis, qui se consacre au contentieux boursier et Michelle M. Gourley, du pôle fusions et acquisitions.

Cassandra L. Gaedt-Sheckter, avocate spécialisée dans la confidentialité des données, la cybersécurité et l’innovation, est nommée au sein du bureau de Palo Alto.

Les deux avocats de la pratique contentieux, Amanda M. Aycock et Darcy C. Harris sont nommés associés à New York. Au sein du pôle fusions et acquisitions du même bureau, Quinton C. Farrar et Kristen P. Poole accèdent à l’association, ainsi que Matthew A. Gibbons, avocat en immobilier, Jason Zachary Goldstein, spécialisé en restructuration et réorganisation d'entreprises. Julia Lapitskaya, intervenant en droit boursier et gouvernance, Eric Scarazzo en marchés de capitaux et Toren J. Murphy en financements de projets et infrastructures deviennent également associés du bureau new-yorkais de Gibson Dunn.

Roscoe Jones Jr, de la pratique politiques gouvernementales, et Lindsay M. Paulin (contrats publics) sont nommés associés à Washington D.C. Au sein du pôle dédié à la compétence d’appel et au droit constitutionnel, Matthew S. Rozen et Jacob T. Spencer accèdent à l’association. Rachel Levick Corley, avocate en contentieux environnementaux, et Courtney M. Brown, de la pratique criminalité en col blanc, sont également cooptées associées.

Au sein du bureau de Los Angeles, Tiffany Phan, spécialisée en droit social et du travail, et Sean K. Tierney, du pôle immobilier, deviennent associés.

Marine Calvo