Germàn Larrea Mota-Velasco, Une affaire en cuivre

Germán Larrea Mota-Velasco, président de Grupo México, est le deuxième homme le plus riche du Mexique, derrière le magnat des télécoms Carlos Slim. S’il fallait résumer en quelques mots l’histoire de sa fortune : un début d’empire construit par son père, une capacité à le faire fructifier par la suite. Considéré comme un entrepreneur visionnaire, le patriarche Jorge Larrea Ortega développe la México Compañia Constructora, l’une des plus grandes entreprises de construction du pays pendant 40 ans.

L’homme investit également d’autres business : une entreprise de forage de puits de pétrole, une de transport maritime, une société d’aluminium et une entreprise minière, Cananea, qui deviendra Grupo México. En 1994, il cède les rênes du conglomérat à son fils. Un quinquagénaire qui a déjà un beau parcours derrière lui puisque Germán Larrea Mota-Velasco a notamment fondé en 1978 Grupo Impresa, une entreprise d’édition et d’impression à la tête de laquelle il est resté jusqu’en 1989, avant de céder la firme. Grupo México marche sur plusieurs jambes : ses activités minières et celles d’opérateur de fret ferroviaire ainsi que de développeur d’infrastructures. S’il dispose d’exploitations d’argent, de zinc et d’or, il s’est surtout fait une place de choix dans le cuivre, où il est le cinquième producteur mondial. Au premier trimestre 2021, l’entreprise annonçait un chiffre d’affaires record de 3,4 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,1 milliard portés par une hausse de 50 % des prix du métal rouge. Et la demande devrait perdurer. De quoi assurer les arrières de la famille, dont la fortune est estimée à 22,5 milliards d’euros.

Olivia Vignaud