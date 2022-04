Géo Avocats s’installe à Lille

Coline Robert et Andréa Rigal-Casta, du bureau parisien de Géo Avocats, s’associent avec Lucas Dermenghem. L’avocat, qui exerce depuis 2016, dirigera la nouvelle antenne lilloise du cabinet. Géo Avocats, spécialisé en droit de l’environnement, accompagne ses clients en conseil et en contentieux en matière de sols pollués, de protection de la biodiversité mais aussi en droit de l’énergie et droit des déchets.

Lucas Dermenghem est habitué des dossiers de droit de l’urbanisme, d’énergie et d’ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement). Il a travaillé à la cour administrative d’appel de Douai puis chez DS Avocats, avant de rejoindre le cabinet lillois Green Law Avocats pendant près de quatre ans. Il s’est formé en droit international et européen de l’environnement à Aix-Marseille université, et a également obtenu un diplôme d’université en droit international humanitaire à l’université Côte d’Azur.

