Generali Luxembourg : son accompagnement auprès des multi-family offices

L’essor des multi-family offices

Fort de son expertise, Generali Luxembourg est spécialisée dans la conception et la distribution de solutions d’assurance luxembourgeoises adaptées aux besoins de ses partenaires institutionnels et indépendants, et en particulier des multi-family offices (MFO).

Les dernières années du monde de la gestion de fortune font clairement apparaître l’émergence et le succès de nouveaux MFO. Parfaitement complémentaires avec nos partenaires de banques privées et de sociétés de gestion, les MFO se sont adaptés à l’essor des patrimoines issus de l’entrepreneuriat et à l’internationalisation des familles.

Les forces du contrat luxembourgeois

Le contrat d’assurance vie luxembourgeois dispose d’une excellente base pour répondre aux besoins d’une clientèle exigeante et sophistiquée : protection des avoirs (super-privilège), transparence/ neutralité fiscale et large périmètre d’actifs éligibles, font son succès. « Aujourd’hui, pour accompagner nos partenaires MFO et leurs clients, nous devons partager l’ensemble de nos ressources. Par exemple, nous travaillons en totale architecture ouverte avec les plus belles banques privées et sociétés de gestion de la place, nos partenariats nous permettent donc d’offrir et de créer une forte synergie entre tous les acteurs de la gestion de fortune », souligne Adrien Delivyne, head of key account management chez Generali Luxembourg.

La compagnie a très vite harmonisé ses solutions dans cet environnement, notamment en amplifiant son univers d’investissement dans ses contrats : intégration de fonds de private equity, création d’un nouveau fonds à impact (GF Infrastructures durables), référencement de fonds externes clean shares en gestion libre, ou encore la mise à disposition d’une offre de gestions sous mandat thématique « ISR » avec ses partenaires gestionnaires financiers clés.

L’évolution d’un modèle

« Generali Luxembourg sait parfaitement s’adapter à l’agilité et à la souplesse de ses partenaires MFO en organisant une chaîne de production bien distincte ou encore en accompagnant nos partenaires dans le référencement de fonds de private equity, une demande en forte croissance pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante », précise Maxime Berardi, responsable des partenaires indépendants.

Enfin, les équipes de Generali Luxembourg se mobilisent constamment afin d’améliorer et d’ajuster leurs expertises dans un monde où l’internationalisation des modes de vie est de plus en plus importante.

Generali Luxembourg, un Life Time Partner

« Notre volonté est d’être le « Life Time Partner » de nos partenaires afin de faciliter le suivi de leur clientèle d’entrepreneurs, de dirigeants et de familles, sur les thématiques de constitution, de préservation, de développement et de transmission de leur capital », rappelle Adrien Delivyne. Generali Luxembourg en quelques mots :

– bénéficie de la solidité et du savoir-faire du groupe Generali, acteur majeur de l’assurance dans le monde ;

– une gamme de solutions conformes aux législations des pays de résidence des souscripteurs ;

– une qualité de service reconnue ;

– une offre sur mesure aux partenaires institutionnels mais également indépendants et la faculté de créer des synergies ;

– un ratio de Solvabilité II très solide à 259 %*

Adrien Delivyne, head of key account management - France & Suisse et Maxime Berardi, responsable des partenaires indépendants - France