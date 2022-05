Generali Global Infrastructure nomme Jeanne Michon-Savarit au poste de directrice du développement durable

Âgée de 43 ans, Jeanne Michon-Savarit est diplômée en 2003 d’un Master en Business Européen de l’ESCP et d’un Master of Science in Chemical Engineering de l’Université de Massachusetts Amherst (États-Unis) en 2001. Elle détient également un diplôme d’ingénieur en Génie Chimique de l’École Nationale Supérieure des Industries Chimiques.

Une carrière au service de la transition

Jeanne Michon-Savarit débute sa carrière en 2003 en tant que responsable développement marchés chez Daydream puis poursuit comme consultante chez Capgemini sur les questions de transition énergétique, avant de rejoindre le groupe industriel Solvay pour concevoir et mettre en œuvre un programme mondial d'efficacité énergétique. Avant de rejoindre GGI, Jeanne Michon-Savarit travaillait pour le Groupe Aéroport de Paris, d’abord au sein du département de développement durable, en charge de la politique énergie et mobilité durable de l'entreprise, de la définition et du pilotage de la feuille de route neutralité carbone et du pilotage transversal du système de management de l'énergie. Son dernier poste était opérationnel sur la plateforme Paris-Charles de Gaulle où elle était responsable de la production et de la distribution d’énergie, de la gestion des déchets, du cycle de l’eau, de l’entretien et du développement des infrastructures routières, de stationnement, de production distribution d’énergie et gestion de l’eau.

Investissement durable

Dans ses nouvelles fonctions, Jeanne Michon-Savarit aura notamment en charge de structurer et de consolider l’expertise ESG au sein des équipes d’investissement de Generali Global Infrastructure. "Son expérience de gestion des problématiques environnementales d'infrastructures de premier plan est précieuse, et nous renforce dans notre pratique d'investissement durable ainsi que dans notre capacité à mobiliser nos capitaux au service d'impacts positifs", se réjouit Gilles Lengaigne, associé fondateur de GGI. Une mission que Jeanne Michon-Savarit juge plus que jamais essentielle :"Je suis ravie de rejoindre les équipes de GGI et de pouvoir renforcer leur stratégie d’engagement et d’investissement durable au service de leurs investisseurs. Il est fondamental aujourd’hui d’offrir des portefeuilles d’actifs qui soient durables, alignés aux objectifs de l’accord de Paris et résilients face aux transformations en cours comme le changement climatique et l'érosion de la biodiversité."

AM