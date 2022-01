GP Bullhound révèle les tendances tech à suivre en 2022

Depuis son siège à Londres, GP Bullhound s’est fait une place dans l’accompagnement financier d’entreprises clés du monde du numérique à l’international. La banque, qui compte parmi ses clients des acteurs incontournables du marché comme Spotify, Slack ou encore Revolut, révèle pour la 15e année consécutive les dix tendances tech à suivre.

Pour Guillaume Bonneton, Partner France chez GP Bullhound, "le grand gagnant en 2022 sera le consommateur". La pandémie accélère la diffusion de la technologie à tous les secteurs : développement des puces ARM, généralisation de l’IA, avènement de nouvelles plateformes médiatiques. Alors que notre mobilité est limitée, ces innovations permettent de se rapprocher des utilisateurs, donc des consommateurs.

La finance tire son épingle du jeu

Parmi les dix prédictions de l’étude, trois concernent directement le secteur financier. La "DeFi", la finance décentralisée – autrement dit, l’échange de capitaux sans intermédiaire – repose sur le développement des crypto-actifs. 2022 devrait voir des acteurs institutionnels et des produits financiers traditionnels entrer dans le jeu. Autre tendance notable, la méthode de paiement "Buy Now, Pay Later" (BNPL), de plus en plus populaire parmi les consommateurs attire l’attention de géants du numérique comme Amazon ou Apple et la croissance potentielle du marché BNPL devrait atteindre les 3 milliards de dollars. Enfin, la "creator economy", avec la création de contenus numériques, est de plus en plus valorisée. À travers la monétisation, 50 millions d’influenceurs des réseaux sociaux sont en train de faire exploser la quantité de contenus disponibles et la valeur du marché.

L’étude cite également la santé et l’industrie comme des secteurs très marqués par les effets des tendances du numérique. Retrouvez ici la liste complète des tendances à suivre.

Céline Toni