Gautam Adani, le Rockfeller indien

Le profil de Gautam Adani, deuxième fortune indienne, tranche avec ceux des grandes familles du pays. Fils d’un marchand de textile, lui et ses sept frères et sœurs sont élevés dans le jaïnisme, une religion qui prône l’ascétisme. Il abandonne ses études pour tenter une carrière dans l’industrie du diamant à Mumbai, avant de revenir dans le Gujarat – sa terre natale – et se lancer dans l’importation de plastique sous la houlette d’un de ses frères. À la fin des années 1990, alors que l’Inde tend vers davantage de libéralisation, il obtient le droit d’exploiter le port de Mundra, devenu depuis le premier port commercial du pays.

Un proche du pouvoir

Gautam Adani profite de ses liquidités pour étendre son empire, que ce soit en rachetant d’autres ports mais aussi en se lançant dans la production d’électricité, dans le rachat de mines ou encore dans l’agribusiness. En 2019, l’Inde décide de privatiser six aéroports. Et c’est le conglomérat Adani, qui n’avait jusqu’alors pas de pied dans le secteur, qui met la main sur l’ensemble. "Gautam Adani est très puissant, il a les bonnes connections politiques et est très astucieux dans l’utilisation de ce pouvoir" commentait alors dans les colonnes du Financial Times l’analyste Tim Buckley. Il est le Rockefeller de Modi (premier ministre indien)." L’intéressé reconnaît en tout cas avoir construit un groupe avec pour "vision la Nation", c’est-à-dire avec des actifs jouant un rôle important dans l’économie de son pays. Une stratégie qui a aussi servi ses intérêts puisque la fortune du quinquagénaire est aujourd’hui estimée à 45,4 milliards d’euros. Plusieurs membres de sa famille se retrouvent bien placés dans l’organigramme du conglomérat. Sa femme est à la tête de la fondation de l’entreprise, qui œuvre notamment pour offrir une meilleure éducation aux enfants.

Olivia Vignaud