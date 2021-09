G. Cavaroc (Facebook) : "1,2 million d’entreprises a aujourd’hui mis en place Facebook Shops"

Décideurs. Quels ont été les effets du Covid sur l’activité retail et e-commerce de Facebook en France ?

Guillaume Cavaroc. La crise a accéléré des tendances déjà présentes, car les entreprises, et notamment celles du secteur du e-commerce, utilisent depuis une dizaine d’années les plateformes de Facebook pour construire leurs marques ou encore faire du drive-to-store. Nous avons également constaté que l’utilisation de nos plateformes et les investissements de nos annonceurs avaient changé lorsque les magasins étaient fermés. Dès leur réouverture, les investissements ont baissé sur le e-commerce pour réaugmenter sur la génération de trafic dans les magasins.

Nous sommes dans une relation tripartite avec nos annonceurs et nos retailers et nous les accompagnons notamment dans la construction de leurs marques. La crise a considérablement renforcé la nécessité de communiquer autour de valeurs fortes telles que la RSE. Dans un contexte très concurrentiel, les grands e-commerçants communiquent d’ailleurs de plus en plus sur leurs marques et leur raison d’être, en parallèle de la communication commerciale.

Par ailleurs, rappelons que 86,6% de l’activité en France se passe en magasin, tous secteurs confondus. Nous avons donc accompagné les entreprises pendant la crise et ces périodes perturbantes de fermeture jusqu’à la réouverture de leurs magasins physiques. Il a fallu être très réactif !

L’offre Facebook Shops a été lancée en mai 2020 par Mark Zuckerberg et permet désormais aux marques d’ouvrir gratuitement une boutique en ligne. Concrètement comment cela fonctionne ?

Cette offre était en préparation depuis un moment et a été accélérée par Mark Zuckerberg lui-même en avril/mai 2020. L’idée est simple : permettre aux entreprises d’utiliser Facebook et Instagram comme leur vitrine pour proposer leurs produits, et demain leurs services, comme elles le feraient avec un site e-commerce. Beaucoup d’entreprises, et notamment des TPE/PME et artisans qui n’avaient pas de sites marchands, ont utilisé cette prestation pour poursuivre leur activité en ligne pendant les périodes de confinement. La valeur ajoutée de cette offre tient à sa facilité de mise en place, en plus d’être gratuite et personnalisable. Nous ne sommes qu’au début de cette aventure Facebook Shops et beaucoup de développements sont prévus dans les années à venir.

Combien d’entreprises utilisent Facebook aujourd’hui ?

Pas moins de 200 millions d’entreprises utilisent Facebook dont 10 millions sont des annonceurs payants. Et aujourd’hui, 1,2 million d’entreprises a déployé l’offre Facebook Shops et 300 millions de personnes se rendent au moins une fois par mois sur un de ces shops. Désormais une TPE/PME sur deux est présente sur notre réseau.

Quels sont les prochains développements à venir ?

Le gros chantier concerne l’intégration du paiement natif, la fonction « Checkout », déjà disponible en partie aux États-Unis où il est désormais possible d’acheter un produit d’une marque directement sur la plateforme Facebook et non plus sur le site du marchand. Nous espérons pouvoir déployer Checkout rapidement au-delà des États-Unis.

L’autre chantier sera d’être à même de proposer une expérience unifiée avec nos autres plateformes, et notamment celles de messagerie, pour s’approcher le plus possible d’une véritable expérience en magasin.

Nous travaillons également à proposer des expériences de réalité augmentée au sein des shops, ce qui serait très pertinent pour les secteurs de la cosmétique, de la mode ou de l’ameublement.

Enfin, nous souhaitons, à terme, intégrer les programmes de fidélité pour retrouver la même expérience que sur un site marchand.

Facebook va-t-il se transformer en marketplace ?

Non, car les marketplaces reposent sur un modèle économique fondé sur les commissions alors que le nôtre repose sur la publicité. Facebook ne prend donc pas de commissions mais des frais minimes pour amortir les investissements liés aux opérations de paiement et à la cybersécurité.

Quels programmes avez-vous mis en place pour les entreprises ?

Nous avons lancé le programme « #SoutenonsnosTPEPME » en juin 2020 pour contribuer à stimuler la relance économique des TPE-PME françaises. Celui-ci comprend notamment une centaine de formations gratuites à l’ensemble des outils numériques à leur disposition, en partenariat avec des experts français du numérique tels que Prestashop et Shopify, ainsi qu’un outil de diagnostic gratuit pour établir l’état des lieux de sa stratégie numérique et obtenir un plan d’action numérique personnalisé et concret. Bilan : 15 000 TPE/PME sont inscrites à ce programme, 162 formations ont déjà été délivrées et 1764 diagnostics digitaux réalisés.

