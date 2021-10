G. Bobichon (Notilus) : "Une progression de 300 % l'an passé !"

Décideurs. Qui est Dimo Software ?

Gilles Bobichon. Dimo Software est une société française créée en 1995 dont la vocation est l’édition et la distribution de solutions de gestion pour les entreprises. Avec 420 collaborateurs, elle est présente dans 100 pays dans le monde et compte 6 000 clients dont 2 000 à l’étranger.

Nous intervenons dans sept domaines. Il en va ainsi de la gestion financière (trésorerie, recouvrement, environnement bancaire) ; l’information et la data (business intelligence et traitement de l’information) ; la dématérialisation des flux d’activité ; le CRM et la relation client ; la maintenance pour les problématiques de démarches préventives et curatives de l’infrastructure des entreprises ; et les RH (gestion des feuilles de paie, congés, absences).

Enfin, nous intervenons également dans le domaine de la gestion du mobility management avec notre offre baptisée Notilus. Développée à l’origine pour la gestion des notes de frais, cette solution a été étendue au mobility management, depuis la préparation des déplacements avec le travel management, le voyage avec la gestion des frais générés et la récupération des factures et enfin le traitement du back-office. Dans le cadre des déplacements des collaborateurs d’une entreprise, cette solution de fleet management passe par la digitalisation de tous les processus et permet de gagner du temps, d’améliorer la productivité et d’optimiser les processus.

Après des mois de crise sanitaire et de période de confinement, ressentez-vous dans les entreprises un besoin d’assurer une gestion plus pointue et le souci de recourir à des outils de gestion plus précis ?

G. B. Les voyages et déplacements ont été fortement impactés durant cette période mais dans le même temps, beaucoup d’entreprises ont souhaité moderniser leur mode de gestion. Souvent, cela s’est traduit par l’abandon du classique fichier Excel et par la recherche d’outils à la pointe de la digitalisation ayant recours à l’intelligence artificielle. Beaucoup de ces entreprises ont voulu fluidifier la communication et l’interaction entre leurs services Travel manager, RH et gestionnaire. D’autres, durant cette période, ont adopté une configuration étendue et intégré le télétravail. Notre solution Notilus apporte dans ce domaine de la simplicité, de l’effi cacité, des démarches de contrôle et le pilotage des coûts en temps réel sur notre plateforme. Nous avons ainsi enregistré une croissance de 300 % de nos activités de gestion de fl ottes.

Dans le cas de Notilus Yourway, quelles sont les principales fonctionnalités qui séduisent vos clients ?

Louis Ravel. À côté du suivi des affectations de véhicules, des kilométrages et des comptes, le gestionnaire de parc automobile gère dans le même temps la relation fournisseurs ainsi que celle avec les conducteurs, les RH et le responsable achats. C’est un écosystème très riche qui nécessite que l’ensemble des données nécessaires à la gestion d’une flotte soient centralisées sur une seule plateforme rassemblant les différents prestataires (loueurs, pétroliers, autoroutes, etc.). Notilus Yourway alimente les RH, DAF sur les éléments d’information qui les concernent et rassemble les grandes fonctionnalités telles que la gestion dématérialisée des infractions routières en lien avec l’ANTAI afin de supprimer le flux papier. Notre solution de gestion agit aussi en tant qu’outil de contrôle. Elle rassemble par exemple 90 % des fichiers de facturation pour lesquels l’intelligence artificielle opère une reconnaissance et permet le contrôle des coûts.

La plateforme intègre enfin la car policy de l’entreprise afin de réaliser des demandes de cotations tandis que les alertes d’entretien ou de kilométrage permettent de renégocier à temps les contrats de location. Et dans quelques semaines, nous lancerons une application afin de favoriser les échanges entre les conducteurs et le gestionnaire de parc.