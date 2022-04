Future4care lance son second appel à projets

Cet accélérateur unique dans le paysage européen de l'e-santé s’intéresse particulièrement aux sociétés répondant aux trois critères suivants :

- Géographie : les start-up dont le siège social est domicilié en Europe pourront rejoindre l’accélérateur ;

- Maturité : les candidats doivent se situer à un niveau intermédiaire de leur développement et ont besoin d’un accompagnement pour accélérer et éventuellement financer leur « go to market » ;

- Pertinence : chaque société doit répondre à l’une des deux thématiques autour desquelles se concentre ce second "batch" de l’accélérateur. À savoir la médecine personnalisée et la prise en charge du patient à distance.

En rejoignant Future4care, ces sociétés bénéficieront à la fois d’un accompagnement dans leur passage à l’échelle et de bureaux au sein de son tout récent campus du 8 rue Jean-Antoine de Baïf, dans le 13e arrondissement de Paris.

Les 5 labs proposés sont le Creative lab, Medical & Regulatory lab, Business & Ethics lab, Data & IA Lab et Living Lab

Le programme d’accélération s’articulera autour d’un réseau d’experts et de mentors reconnus et mettra à disposition un ensemble d’outils. Ceux-ci viennent en partie de l’externe, qu’ils soient avocats, entrepreneurs ou médecins, mais aussi et surtout des rangs des 4 fondateurs de Future4care : Capgemini, Generali, Orange et Sanofi.

Les problématiques rencontrées par les entrepreneurs seront rattachées et traitées au sein de labs. Les 5 labs proposés sont le Creative lab, Medical & Regulatory lab, Business & Ethics lab, Data & IA Lab et Living Lab.

Depuis quelques mois, les quatres grands groupes internationaux à l’origine de l’accélérateur européen ont été rejoints par deux premiers adhérents Be-Ys et plus récemment Biocodex, qui oeuvrent également dans l’accompagnement de ces jeunes sociétés. Une dizaine d’autres moyennes et grandes entreprises viendront compléter cet

écosystème dans les prochains mois.

De premières collaborations ont déjà vu le jour, à l'image de celle entre I-Virtual et Knok, rencontrés au sein de Future4care

L’accompagnement des start-up est déjà effectif depuis février 2022 pour la première promotion composée de 20 start-up que sont ArcaScience, Bbalance, Blazar, Bliss Digital, Therapeutics, Bodyo, Casis, Hoppen, I-Virtual, Juisci, Kapcode, Knok, MaPatho, Meditect,

Medvir, PK Vitality, Remedee Labs, Rofim, SentinHealth, Trayvisor, Wefight et Whitelab.

De premières collaborations au sein de cette promotion ont d’ailleurs déjà vu le jour, à l'image de celle entre I-Virtual et Knok, rencontrés au sein de Future4care. En s'associant, ils ont mis au point une première mondiale. L'intégration d'un outil de mesure des variables physiologiques par caméra dans les actes de téléconsultation

À la découverte de Juisci et Rofim

À l'occasion de ce deuxième appel à projets, le magazine Décideurs a décidé de vous présenter les 20 start-up de la première promotion.

Cette semaine, ZOOM sur Juisci et Rofim !

Juisci

Cliquez ici pour voir la Vidéo

Co-fondateurs : Robin Roumengas (CEO) et David Luu (CMO)

Edtech/formation médicale continue combinant de l'IA (algorithmes propriétaires) et la deeptech et une solution SAAS, la plateforme développée par Juisci a pour vocation de démocratiser l'éducation médicale.

Cela va aussi devenir une plateforme d'échange entre pairs et permettre aux HCP de recevoir une information instantanée, en direct et fiable sous format résumé, visuel et personnalisé.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Rofim

Cliquez ici pour voir la Vidéo

Président-fondateur : Dr David Bensoussan

Rofim est une plateforme de diagnostic collaboratif et de télémédecine permettant de réaliser des actes de télé-expertise, des RCP, des actes de téléconsultation et de communiquer de façon sécurisée.

Rofim est articulée autour de trois expertises complémentaires : médicales, techniques et stratégiques.

Pour en savoir plus : cliquez ici