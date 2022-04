Future4care : à la découverte des start-up Rofim et Knok

L'accélérateur européen de start-up du secteur de l'e-santé, Future4care, a lancé son second appel à projets jeudi 14 avril dernier pour sélectionner vingt nouvelles pépites spécialisées en médecine personnalisée et prise en charge du patient à distance. Date limite des dépôts : le 9 mai 2022.

Deux plateformes de e-santé

Cette semaine, Décideurs met le cap sur deux nouvelles start-up prometteuses issues de la première promotion : Rofim et Knok !

Rofim

La Plateforme Rofim est née du constat d’un manque de support permettant de communiquer de manière fiable et sécurisée de professionnel de santé à professionnel de santé et de patient à professionnel de santé.

Dans ce contexte, Rofim a pour ambition d’offrir un service de communication entièrement dématérialisé et sécurisé dans le respect de la protection des données de santé des patients et des obligations déontologiques du corps médical afin d’améliorer le parcours de soin d’un patient et d’éviter les errances diagnostiques.

La Plateforme Rofim réunit les différents intervenants médicaux des patients dans un univers dématérialisé afin d’améliorer leur prise en charge.

Knok

Knok fournit un logiciel de télémédecine entièrement intégré applicable sur des modèles de soins "value-based" et propose l'une des plateformes les plus efficaces du marché de la santé numérique : Panacea.

Chaque jour, les équipes médicales et scientifiques de Knok analysent les données collectées et travaillent sur de nouvelles solutions pour améliorer la qualité de vie des patients.

Knok utilise des technologies avancées, telles que l'IA et le machine learning pour trier les patients et mesure les signes vitaux via webcam (via son partenariat avec la solution Caducy de la société i-Virtual rencontrée sur le campus de Future4care), garantissant une expérience patient intégrée de bout en bout, où plus de 30 points de données sont collectés à chaque consultation vidéo.