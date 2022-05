Future4care : à la découverte des start-up Bliss et MaPatho

L'incubateur Future4care a été inauguré officiellement lundi dernier, le 16 mai, en présence des quatre CEO des groupes Sanofi, Orange, Capgemini et Generali.

Dans le cadre du deuxième appel à projets qui s'est clôturé le 9 mai dernier et dont l'objectif est de selectionner vingt nouvelles pépites spécialisées en médecine personnalisée et prise en charge du patient à distance, Décideurs vous fait découvrir cette semaine deux nouvelles star-tup de la première promotion : Bliss et MaPatho.

Bliss

Bliss propose une nouvelle génération de solutions et de services de thérapie numérique pour la prise en charge de la douleur à l’hôpital et tout au long du parcours des patients.

Bliss DTx est une thérapie numérique (Digital Therapeutics) qui est utilisée en complément ou en substitution de produits pharmacologiques et de gaz médicaux utilisés dans les indications de la douleur.

Bliss DTx immerge les patients dans des programmes sons et image qui mobilisent leurs capacités et les placent dans un état de conscience modifié.

Bliss DTx permet ainsi de réduire notablement le niveau de douleur ressentie.

MaPatho

Mapatho est une boite à outils collaborative pour les pathologies.

Pour que chaque patient ait la liberté de choix de ses soignants et une égalité d’accès aux experts de sa maladie chronique en comptant sur la fraternité de chacun.

L'ambition de MaPatho est d'aider les 20 millions de Français atteints d’une maladie chronique à trouver les ressources et informations pour mieux vivre au quotidien avec leur maladie.

Sur www.mapatho.com, chacun peut retrouver toutes les actualités liées aux pathologies et avoir accès à la boîte à outils de sa pathologie avec une liste de spécialistes de confiance (recommandés par d’autres patients), des associations de patients (partenaires de Mapatho) et des conseils de produits et services adaptés à sa maladie.