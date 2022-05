Future4care : à la découverte des start-up ArcaScience et Casis

À l'occasion du deuxième appel à projets de l'incubateur européen de start-up spécialisées dans l'e-santé, Future4care, Décideurs vous fait découvrir cette semaine deux nouvelles pépites de la première promotion : ArcaScience et Casis.

ArcaScience

ArcaScience a résolu le problème majeur de l'interopérabilité des informations biomédicales grâce à un outil d'IA double. Il exploite les silos, les enrichit et les associe pour cibler et extraire des informations profondément cachées.

Il permet d'accéder instantanément à la profondeur des données de l'Open Science (articles, essais cliniques, séquences, données sur les patients, etc.) et pour la première fois à toutes les informations présentes dans ses bases de données et qui ne sont pas exploitées.

Casis

Le métier de Casis est la détection des différentes zones du cœur afin de quantifier les paramètres cliniques et d’aider au diagnostic cardiaque.

Son principal produit, QIR (marqué CE), est un logiciel d’analyse des IRM cardiaques qui permet de réduire d’un facteur 10 le temps de travail du médecin et qui couvre l’ensemble de ses besoin cliniques tout en incluant une solution unique d’analyse des infarctus du myocarde.

Casis a développé des partenariats en Asie de l’Est, en Inde, en Europe, au Moyen Orient et en Afrique francophone.

L'entreprise assure un niveau élevé de R&D afin d’offrir des algorithmes à la pointe de l’état de l’art dans ses produits et service.