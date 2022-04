Future4care : à la découverte de deux nouvelles start-up !

L'accélérateur européen de start-up du secteur de l'e-santé, Future4care, a lancé son second appel à projets jeudi 14 avril dernier pour sélectionner vingt nouvelles pépites spécialisées en médecine personnalisée et prise en charge du patient à distance. Date limite des dépôts : le 9 mai 2022.

À la découverte de Kap Code et PK Vitality

À l'occasion de ce deuxième appel à projets, Décideurs a décidé de vous présenter les 20 start-up de la première promotion.

Cette semaine, Kap Code et PK Vitality !

Kap Code

Kap Code est une start-up dévolue à la santé numérique et ses applications. Les objets connectés, le Big Data et la santé digitale modifient actuellement durablement le monde de la santé et ses acteurs. Kap Code se positionne résolument dans cette révolution numérique en proposant des solutions dans le champ des données de vie avec l’extraction, l’analyse et l’interprétation de données médicales issues des réseaux sociaux, mais également des solutions dans le champs des pathologies chroniques et un accompagnement des entreprises de santé dans leur transition digitale.

PK Vitality

Fondée en 2013, PK Vitality développe la prochaine génération de dispositifs de suivi qui aideront des millions de personnes à améliorer leur santé ou leurs performances sportives.

La start-up combine la précision d'un dispositif médical et la commodité des appareils électroniques grand public pour mettre sur le marché K'Watch, une montre connectée qui suivra sans douleur et en temps réel le taux de glucose ou de lactate.