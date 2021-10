Futur4care, le nouvel incubateur santé de Sanofi, orange, Capgemini et Generali

Convaincus que la e-santé est le nouvel eldorado, quatre géants – Sanofi, Orange, Capgemini et Generali – venus de quatre univers différents ont décidé d’unir leurs forces en juin 2021 pour créer Future4care (F4C), un nouvel incubateur européen de e-santé. Pas moins de 24 millions d’euros ont été engagés initialement dans ce projet destiné à accompagner une centaine de start-up de la santé numérique. À l’occasion de ce lancement inédit, Philippe Peyre, secrétaire général de Sanofi et président de F4C, a affirmé l’ambition d’en faire "le plus grand écosystème d’innovation en e-santé en Europe", assurant au passage qu’il "existe en France et dans l’Union européenne toutes les compétences technologiques pour prendre un leadership dans le domaine de la e-santé, et d’être aussi compétitif qu’un hub comme celui de Boston Cambridge", aux États-Unis.

La data, au cœur de l’innovation en santé

Si la vocation première de cet incubateur est d’accélérer le développement des start-up, F4C permettra aussi de créer un institut qui proposera du contenu lié à la santé numérique et de délivrer un label de référence. L’idée étant d’associer à la démarche, le maximum d’acteurs de la santé et du monde scientifique et académique : hôpitaux, établissements de santé, grandes écoles, universités ainsi que des associations de patients.

"Nous sommes convaincus que la conjugaison des capacités des grandes entreprises avec l’agilité des jeunes pousses permettra l’émergence de solutions digitales qui apporteront de la valeur aux patients et à l’écosystème de santé dans son ensemble", a expliqué Philippe Peyre. Cet Institut proposera par ailleurs, des programmes de conférences, réalisera une veille constante des nouvelles technologies et usages, et mettra en relation les membres de la Communauté avec des experts externes.

Le BioPark de Future4care doit devenir le hub européen qui incarne le progrès en santé digitale

En complément, les start-up et les partenaires de F4C auront accès à un espace de près de 6 400 m2, situé en plein cœur de Paris, dans le 13e arrondissement et qui devrait ouvrir ses portes en décembre 2021. Ce lieu a pour but de fédérer la filière via des espaces de travail, de rencontres, de réception ou encore de networking pour lui permettre un rayonnement mondial et favoriser les partenariats nationaux et internationaux.

En hébergeant les salariés de chaque start-up, le BioPark de Future4care doit devenir le hub européen qui incarne le progrès en santé digitale. Le premier appel à projet sera lancé en septembre 2021 autour de deux thèmes : la prise en charge du patient à distance grâce aux nouvelles technologies et la médecine personnalisée (du diagnostic jusqu’au traitement). Les start-up qui décident de se lancer dans l’aventure en rejoignant F4C bénéficieront d’un accompagnement personnalisé autour d’un parcours de Labs thématiques : Creative Lab, Medical / Regulatory Lab, Business & Ethics Lab, Data & IA Lab et Living Lab. Grâce à ce parcours et à la coopération avec les partenaires, chaque start-up aura la possibilité d’imaginer, de tester, de fiabiliser et de lancer des solutions concrètes et innovantes. Enfin, toute l’offre de F4C sera également disponible en ligne via une plateforme d’échanges (www.future4care.com) permettant aussi d’attirer des entrepreneurs européens. De quoi faire de la France, un pays leader en matière de santé digitale.

Anne-Sophie David