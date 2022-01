Fusion des cabinets Enckell Avocats et Tesla

Déjà groupés depuis 2016, Enckell Avocats et Tesla sautent le pas de la fusion pour créer Altes, un cabinet alliant les compétences des deux anciennes structures. Carl Enckell, anciennement associé de Enckell Avocats, ainsi que Sophie de Senilhes, Olivier Roux et Philippe Savatic, qui étaient, eux, associés chez Tesla, intègrent l’association de cette nouvelle structure.

Organisé en pôles de compétences, Altes intervient notamment en matière d’ingénierie des sociétés, de contrats complexes et de projets industriels, d’énergie, d’urbanisme et de construction, ainsi qu’en propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies. Le cabinet accompagne des opérateurs privés, des collectivités, de grands groupes et des PME issus de secteurs d’activité variés. Avocats et entrepreneurs, les quatre associés du cabinet sont compétents en conseil, en négociation et en contentieux. Ils assistent leurs clients dans leur réflexion stratégique et ont à cœur de leur apporter des solutions concrètes, sécurisées et personnalisées.

Léna Fernandes