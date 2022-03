FTPA se renforce en droit des entreprises en difficulté

Le droit des entreprises en difficulté est l’un des piliers du cabinet, depuis l’affaire Eurotunnel. FTPA compte bien le consolider, avec la nomination de Romain Lantourne en qualité d’associé. Il intervient en matière de fiducie, de contentieux complexes et de distressed M&A. Ses clients, des actionnaires et des dirigeants de PME et d’ETI françaises des secteurs de la presse, du retail et du tourisme, le sollicitent pour la conception et la mise en œuvre de solutions pour leurs filiales ou leurs activités en difficulté. L’avocat, par ailleurs, poursuivra la consolidation de l’activité fiduciaire du cabinet, un outil au soutien des restructurations, utilisé de plus en plus dans la structuration de financements et dans l’optimisation de la gestion patrimoniale.

Romain Lantourne développera également la fiducie, sa spécialité, et se réjouit de s’associer avec un cabinet qui "véhicule des valeurs qui me semblent indispensables pour exercer ce métier : indépendance, efficacité et créativité". Il a obtenu un master de droit des affaires et fiscalité à Assas, complété par un master 2 de droit des affaires à Dauphine. Il a rejoint FTPA en 2015, après avoir exercé chez un administrateur judiciaire.

Olivia Fuentes