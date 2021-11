FTPA renforce sa pratique M&A

Titulaire d’un master de Sciences Po Paris, d’un LLM en droit des affaires de l’université de Georgetown ainsi que d’une maîtrise en droit privé de l'université Panthéon-Assas Paris 2, Charles-Philippe Letellier est avocat depuis novembre 2005. Orienté vers l’international, il est également inscrit au barreau de New York. Charles-Philippe Letellier a exercé pendant plus de neuf ans au sein du cabinet Debevoise & Plimpton à Paris et à New York, avant d’intégrer en 2015 le cabinet MSB Avocats en qualité d’associé.

Dans le cadre de sa pratique, Charles-Philippe Letellier assiste aussi bien des PME, des ETI et des start-up que des entrepreneurs et des family offices. Il intervient principalement dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions, de levées de fonds et de réorganisations de groupes dans de nombreux secteurs d’activité, en France comme à l’étranger. Il accompagne également ses clients dans les problématiques de gouvernance et d’intéressement au capital des managers et salariés. L’avocat est récemment intervenu sur des levées de fonds majeures auprès de la banque digitale FairMoney et de la fintech française Pennylane. Charles-Philippe Letellier enseigne, en outre, à l’École de droit de Sciences Po les composantes pratiques du droit des affaires (fusions-acquisitions et capital-risque).

Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de 66 avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. L’arrivée de Charles-Philippe Letellier porte à quatre le nombre d’associés de l’équipe corporate/fusions-acquisitions, qui réunit une quinzaine d’avocats au total.

Marine Calvo