FTPA cible les contrats internationaux complexes

Complétant son offre, FTPA se dote d’un nouvel associé spécialiste des contrats internationaux complexes dans le domaine industriel et militaire. Bruno Berkrouber rejoint ainsi l’enseigne française pour laquelle il travaillera depuis Nancy. Officier de réserve dans l’Armée de l’Air et ancien juriste d’entreprise, il a pour atout une parfaite compréhension des besoins de ses clients, ce qui lui permet de leur apporter des solutions opérationnelles et pragmatiques.

Bruno Berkrouber conseille des entreprises privées installées en France, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis évoluant tout particulièrement dans les domaines de la construction navale et de l’industrie aéronautique. Expert des contrats internationaux complexes, il accompagne ses clients dans la gestion des problématiques de contrats militaires, relatifs à la défense et aux biens soumis à des règlementations particulières. L’avocat intervient aussi dans la gestion de l’ensemble des contrats d’achat et de vente, notamment de matériel militaire, auprès de prestataires français et étrangers. Également avocat médiateur, il sait trouver des solutions satisfaisantes pour chaque partie d’un conflit, afin de désamorcer le plus en amont possible tout litige potentiel. Bruno Berkrouber a commencé sa carrière en tant que juriste au sein de plusieurs grandes entreprises telles que l’AFP et Renault Trucks. Il devient directeur juridique de GE Power Conversion (anciennement Converteam) en 2007 avant de rejoindre le cabinet d’avocats d’affaires ACD en qualité d’avocat en 2016. Il est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un magistère de droit international des affaires de l’université de Nancy ainsi que d’un master en finance et gestion des risques à l’ESC Lille.

Léna Fernande